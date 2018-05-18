İnce 'Ateşleyin' dedi: Millet kuyruğa girdi

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabileceğini açıklamıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde "Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" dedi.

Muharrem İnce'nin seçim hesabı

Bu çağrıya kulak veren seçmenler bağışta bulunmak için bankada kuyruğa girdi. Sıcakta kuyrukta bekleyen yurttaşlar, "Bu Muharrem İnce'ye destek sırası, biliyorsunuz bütçeden onlara pay verilmiyor. Adayımıza sahip çıkıyoruz. Muharrem İnce'ye destek vermek için buradayız" dedi.