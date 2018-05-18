Perinçek: Seçilirsem Esad'ı uçakla Türkiye'ye getireceğim

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ekonomiye, bölge ülkeleri ile işbirliğinden terör sorununa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Perinçek, “Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hemen ertesi gün Sayın Esad’a bir uçak yollayacağız ve kendisini Türkiye’ye davet edeceğiz.” dedi.

“EN BÜYÜK VAADİMİZ HERKESE İŞ, ÜRETİM EKONOMİSİ VE TERÖRÜ BİTİRMEK”

Bizim halkımıza en büyük vaadimiz herkese iş, üretim ekonomisi ve terörü bitirmek. Türkiye Atlantik’te borçlanarak ekonomisini sürdürüyor. Bu sistem çöktü. “ABD’ye, Batı’ya güven vereceğiz, oradan tekrar Türkiye’ye sıcak para girişini tesis edeceğiz” açıklamaları bir çözüm değil. Borç batağında çırpınan ekonomi modelini değiştireceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz çünkü üretmeden ne satabilirsiniz ne de alabilirsiniz. Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmeler, anlaşmalar içindeyiz. Bir hafta evvel ben Çin’deydim. Türkiye yükselen Asya ekonomisinde nefes alacak.

Bununla birlikte ülkemizin bir beka sorunu var. Türkiye terörle mücadele ediyor ve terörün mecliste temsilcisi var. Bazıları onlara hükümet ortaklığını öneriyor hatta, terörle böyle mücadele olmaz. Devletin bütçesinden HDP’ye yalnızca bu yıl 90 milyon TL verildi. Bir yandan terörle mücadele sürerken bir yandan da Mehmetçiğe mayın döşeyenlere bütçeden para veriliyor. Bunu değiştireceğiz. Bizim HDP’yi kapatma yetkimiz yok ama siyasi partiler kanunu 100. maddesine göre Bakanlar Kurulu karar veriyor, Adalet Bakanlığı’nın istemiyle Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunuluyor ve Yargıtay uygun bulursa Anayasa Mahkemesi’ne kapatma davası açıyor. Biz hükümet olunca bu süreci başlatacağız, Türkiye’de Mehmetçiğe kurşun sıkmaya, mayın döşemeye, canlı bombalar ile insanları katletmeye özgürlük yok!

Şimdi “Demirtaş serbest bırakılmalıdır” korosu oluşturuldu. HDP, PKK’nın uzantısıdır. Bunu Türkiye’de galiba bilmeyen bir tek Meral Akşener var. Bir de Muharrem İnce. Demirtaş’ın kendisi “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” “HDP, Öcalan’ın talimatıyla kuruldu” demiyor mu? Vatan bütünlüğünü sağlayacaksak HDP’yi kapatacağız. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütüne yasal parti imkânı tanınmaz.

PARTİMİZİN ÇİN, İRAN, SURİYE VE RUSYA İLE CİDDİ DOSTLUK İLİŞKİLERİ VAR

Geçtiğimiz Eylül’de Tahran’a davet edildim. İran İslam Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı ve şu anda Sayın Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti ile beraber açıklamalar yaptık. İran da bizim gibi bölgede ABD’ye karşı mücadele içinde, kendisi ile beraber yaptığımız açıklamada ABD’nin Kürt Koridoruna karşı Türkiye ve İran olarak beraber mücadele içinde olacağımızı söyledik. Çin Halk Cumhuriyeti ile 50 yıla yakın sıkı bir dostluk ilişkimiz var, Rusya’da keza öyle. Şam’da parti temsilciliğimiz var, Beşar Esad ile görüşmeler içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hemen ertesi gün Sayın Esad’a bir uçak yollayacağız ve kendisini Türkiye’ye davet edeceğiz. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya ABD’ye karşı bir oldu, silah arkadaşı oldu. Vatan Partisi’nin kuracağı hükümette bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da derinleştireceğiz.