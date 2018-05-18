CHP Adana İl Başkanı belli oldu

5 OCAK GAZETESİ - SEFA SAYGIDEĞER/ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Yönetimi, dün akşam saatlerinde toplanarak örgütün yeni başkanını belirledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Yönetimi, Ayhan Barut'un istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Avukat Emrah Kozay’ı seçti. Ahmet Dardağan 11 oy aldı, 18 oyla CHP’nin Adana İl Başkanı koltuğuna Emrah Kozay oturdu. Mevcut yönetimin Kozay ismi üzerinde mutabık olduğunu ilk duyuran da 5 Ocak gazetesi olmuştu.

CHP’yi birinci parti Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı yapacağız

24 Haziran Seçimlerine 37 gün kala CHP Adana Örgütü, İl Başkanını seçti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl örgütünün yeni başkanı Avukat Emrah Kozay oldu. İl Başkanı olur olmaz ilk açıklamasını 5 Ocak’tan Sefa Saygıdeğer’e yapan Başkan Kozay; “Adana’da partimizi birinci parti yapmak için çalışacağız. Şu andan itibaren 24 Haziran seçimleri için il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları, kısacası tüm örgütlerimizle var gücümüzle çalışacağız ve Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı yapacağız. 25 Haziran sabahı Türkiye yeni bir hayata merhaba diyecek. Bana inanan ve destek veren tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Görevimin ve ağır sorumluluğumun bilinciyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş bütün partililerimizi selamlıyorum.” dedi.

“25 Haziran’a kadar evde yokuz” mesajı

İl Başkanı Avukat Kozay, 25 Haziran’a kadar sahada olacaklarını ve o güne kadar tebrikleri kabul etmekle zaman kaybedemeyeceklerini belirterek, “Zaman kısa, sahada olmamız gerekiyor, çok çalışacağız 25 Haziran’a kadar evde yokuz.” diye konuştu. Emrah Kozay, Genel merkezden görevlendirme yazısı geldikten sonra, il başkanlığında bir basın toplantısı yaparak, resmen il başkanı sıfatıyla açıklamalarda bulunacak.