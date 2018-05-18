Altan Tan'dan Saadet Partisi açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olacağı iddiasına ilişkin "Adaylık teklifinde bulundular, değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bugün Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada Altan Tan’ın kendi listelerinden seçime girebileceğinin işaretini vermişti.

"Teklifi değerlendiriyorum"

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, HDP'den tekrar milletvekili adayı olmayacağını açıklayan Altan Tan, Saadet Partisi’nden aday gösterileceği iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Saadet Partisi dindar, muhafazakar Kürtlerin bazılarına adaylık teklifinde bulundu. Bana da adaylık teklifinde bulundular. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Ama daha son nokta konulmuş değil. Diğer arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz.”