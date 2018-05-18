Bahçeli'nin çizdiği Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP’nin aday listesi belli oldu! Oktay Vural'a şok

ZEKERİYA ALBAYRAK - SÖZCÜ / Son dönemde parti içinde muhalif kalan Vural, YSK'ya bildirilen MHP milletvekili aday listesinde ismi yer almayınca dün veda konuşması yaptı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Vural, yazılı metni okudu ve soru-cevap yapmadan gazetecilerle tek tek tokalaşarak TBMM'den ayrıldı.

Flaş iddia! Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?

İşte Vural'ın açıklamalarının bir bölümü;

MAKAMA HALEL GETİRMEDİM

“MHP İzmir milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım; eğilmeden, bükülmedim; kin ve nefret gütmedim; şahsi veya nefsi davranmadım; yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım; makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadeleli yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu.

TÜRKEŞ-BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



27.Dönem İzmir Milletvekili olarak devam ettirmek için adaylık müracaatımı 26 Nisan 2018'de yaptım. Su safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım. Bu emaneti üstlenmem sürecinde merhum Alpaslan Türkeş'e, Devlet Bahçeli'ye ve partime şükranlarımı sunuyorum.

VEKİLLİK NE BAŞLANGIÇ NE SON DEĞİL

Şüphesiz milletvekilliği, siyasi mücadelenin ne başlangıcı ne de sonu olur. ‘Dediler ki; gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki; gönle giren gözden ırak olsa ne olur. Siyasi mücadelem ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.”