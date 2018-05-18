Eşi Mavi Marmara'da öldürülen Topçuoğlu'ndan AKP iddiası

Mavi Marmara'da eşi öldürülen Çiğdem Topçuoğlu, "Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyor" dedi.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Çiğdem Topçuoğlu, "Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyor" dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı sonrasındaki protestolarda Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, 60'dan fazla kişiyi öldürdü. Olayların devamında Türkiye hükümeti yetkilileri İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı ve bugün İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda ölen 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu, Yenikapı'da düzenlenecek olan bu mitinge tepki gösterdi.

Milli Gazete'nin aktardığına göre Topçuoğlu şunları yazdı:

"İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."