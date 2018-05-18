İBB'den Cemevi sansürü

AKP’li Tuzla Belediyesi’nin ilçede yapımına başlanan cemevi için oybirliği ile yaptığı plan değişikliği İBB’nin sansürüne uğradı.

Tuzla Belediyesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde konut alanı olarak belirlenmiş 2 bin metrekarelik arazinin fonksiyonunu değiştirerek 8 Kasım 2017 tarihli kararı ile ‘sosyal kültürel tesis’ alanı ilan etti.

Oybirliği ile değiştirilen planın 2. maddesine ‘Sosyal kültürel tesis alanlarında, sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini arttırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi… cemevi gibi fonksiyonlar yer alabilir’ notu konuldu.

Plan değişikliği mevzuat gereği onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. 17 Mayıs tarihli İBB Meclis oturumunda dosya gündeme alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu parselin sosyal kültürel tesis alanına alınmasını kabul etti ancak, planın ‘cemevi’ ibaresi geçen 2. maddesini iptal ederek değişikliğe onay verdi. Komisyonun görüşü mecliste oy çokluğu ile kabul edilirken CHP'li ve AKP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

‘BU AYRIMCILIKTIR’

CHP'li Meclis Üyesi Erhan Aslaner, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay'ın cemevleri ile ilgili kararlarını hatırlatarak “Cemevi plan notunu çıkarılması ayrımcılıktır” dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da Tuzla Belediyesi'nden oy birliği ile çıkan kararın İBB tarafından değiştirilmesine tepki göstererek “Parselde cemevi yapılıyor ama resmi statüsü olmayacak” diye konuştu.



İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Cemevlerinin imar planlarına işlenmesi açısından çok önemli bir karardı. Tuzla Belediyesi'ne bu kararı için teşekkür ediyoruz. Ama İBB cemevi ibaresini çıkarttı. Burada Türkiye'nin önünü açacak bir karar alabiliriz, bu bizim elimizde. Komisyonun çıkarttığı maddeyi plana tekrar koyalım” dedi.

İmar Komisyonu'nun AKP'li Başkan Vekili Osman Demir, ‘cemevi’ ifadesine gerek olmadığı için plandan çıkarttıklarını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı da eleştirilere hak vererek “Daha kat etmemiz gereken mesafeler var, eksiklerimiz var. İlçe belediyesi araziyi bulmuş, vakfa vermiş, cemevi yapılıyor. İnanç gönül işi, eksiklerimiz var ama bu gayreti de takdir etmek lazım” değerlendirmesinde bulundu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.