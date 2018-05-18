CHP'den dinleme skandalı hakkında suç duyurusu

Yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Hükümet eğer bu işte suç ortağı değilse veya dinletmiyorsa bu suç duyurusunu CHP'den önce hükümetin yapması gerekirdi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Ankara Adliyesi'nde basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hükümeti göreve çağırarak, "Dünyanın en barışçıl, en uzun ve en etkili olan Adalet Yürüyüşü'nde milyonlarca insanın hala demokrasi ve adalet istediğini bütün dünya gördü. Türkiye'nin birden büyük olduğunu gördü. Maalesef yürüyüşün başından sonuna kadar izlendiğini, dinlendiğini görüyoruz. Dünyanın en demokratik eyleminin dinlenmesi kepazeliktir. Hükümet eğer bu işte suç ortağı değilse veya dinletmiyorsa bu suç duyurusunu CHP'den önce hükümetin yapması gerekirdi" dedi.