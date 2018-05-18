CHP'den 'OHAL'de Gençler' raporu

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, gençlere yönelik hazırladığı raporda, “15-24 yaş grubunda işsizlik oranı geçen yıla göre 4.8 puan artarak yüzde 24 olmuştur. Üniversite mezunu işsizlik oranı toplam işsizlik oranı içinde yüzde 13.9’dur. 1 milyon genç ellerindeki üniversite diplomaları ile iş aramaktadır” dedi.

Yılmaz, “OHAL’de gençler” başlıklı hazırladığı raporda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizde gençlerin en büyük sorunu işsizliktir. TÜİK’in Şubat 2018 verilerine göre, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı geçen yıla göre 4.8 puan artarak yüzde 24 olmuştur. 15-24 yaş grubundaki genç kadınlarda bu oran ise yüzde 28.1’dir. Çalışmayan ve eğitimine de devam etmeyen 15-24 yaş aralığındaki gençlerin oranı ise yüzde 23.5’tir. Her dört gençten biri ne çalışmakta ne de okumaktadır. DİSK-AR’ın verilerine göre, üniversite mezunu işsizlik oranı toplam işsizlik oranı içinde yüzde 13.9’dur ve neredeyse 1 milyon genç ellerindeki üniversite diplomaları ile iş aramaktadır.”