TBMM'de bir ilk

Orijinal projesinde minare bulunmayan ve bu zamana kadar da ezan okunmayan camiye, Kocatepe Camii’nin ezan sisteminin bağlandığı ve orada okunan ezanın aynı anda Meclis Camii’nden de hoparlörlere verildiği ortaya çıktı

Halkla ilişkiler binalarının yıkılmasıyla birlikte ibadete kapatılan Meclis Camii, bugün yeniden açılacak. Meclis’te caminin açılış çalışmaları sürdürülürken bir ilk yaşandı ve ilk kez ezan sesi yükseldi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, orijinal projesinde minare bulunmayan ve bu zamana kadar da ezan okunmayan camiye, Kocatepe Camii’nin ezan sisteminin bağlandığı ve orada okunan ezanın aynı anda Meclis Camii’nden de hoparlörlere verildiği ortaya çıktı. İşletme Yapım Başkanlığı’nca başlatılan uygulamaya ramazan boyunca devam edileceği bildirildi. Daha sonra camiden doğrudan ezan okunup okunmayacağı ya da merkezi sistem ezan yayınına devam edilip edilmeyeceği bilinmiyor.