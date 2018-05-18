Pınar Aydınlar çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi

Eski HDP PM üyesi, halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi.

İzmir’de yaptığı bir konuşma nedeniyle “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla yargılandığı davada verilen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından geçen günlerde tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulan eski HDP PM üyesi, halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi.

Aydınlar’ın yüzünde küçük çiziklerin meydana geldiği öğrenildi. Tekli hücrede kalan Aydınlar’ın avukatının denetimli serbestlik için başvuruda bulunduğu kaydedildi. Aydınlar, 15 Mayıs salı günü Almanya dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.