Ferhat Tunç'tan adaylık açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.

Ferhat Tunç, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi HDP'den İstanbul 3. Bölgeden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ferhat Tunç, "HDP 3. bölgeden milletvekiliği için aday adaylığı başvurusunda bulundum. Partimizin yetkili organlarının onayı halinde, daha çok sesimin çıkacağını düşündüğüm Meclis'te görüşmek üzere'' dedi.

DAHA ÖNCE DE ADAY OLMUŞTU

Fethat Tunç, daha önceki seçimlerde de birçok kez aday adayı olmuş, ancak tercih edilmemişti.

İşte Ferhat Tunç'un o paylaşımı;