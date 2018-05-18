İşte İYİ Parti'nin adaylardan elde ettiği gelir

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ- Seçim yarışında muhalefet partilerinin kampanya sürecini kıt kanat imkanlarla sürdürmeye çalışması, iktidar partisinin ise devletin tüm imkanlarını seferber etmesi, "adil seçim şartına gölge düşürüyor" yorumlarına neden oluyor.

Durumdan en çok mağdur olan partilerin başında da İYİ Parti geliyor.

Bilindiği gibi 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti Hazine yardımı hakkı kazanamadan erken seçim kararı alındı.

Mevcut düzenlemeye göre de İYİ Parti'nin kurucularından kabul edebileceği bağış miktarı 2018 yılı için 44 bin lira ile sınırlı.

Seçimlerde adil ve eşitlik kuralının şimdiden çiğnendiğini ifade eden İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Meral Akşener ve 5 kuruş Hazine yardımı almayan İYİ Parti'ye karşı 400 milyon civarında Hazine yardımı alan ve devletin tüm imkanlarını kullanan bir siyasi rakip var" dedi.

İYİ Parti'nin tek kuruş Hazine yardımı almadığını, iktidar partisinin devletinin tüm imk‰nlarını kullandığını belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Sayın Meral Akşener ve 5 kuruş devlet yardımı almayan İYİ Parti'ye karşı 400 milyon civarında devlet yardımı alan ve devletin tüm imkanlarını kullanan bir siyasi rakip var. Bu adil ve eşit seçim sisteminin daha en baştan çiğnendiğinin açık göstergesidir. Bu da yetmedi zaten medyanın büyük bir kısmı ellerindeydi. Bunun dışında merkez medyayı da ele geçirerek etkin bir propaganda aygıtı kurdular. Bütün bir medyada adı anılmayan tek bir Cumhurbaşkanı adayı var o da milletin Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener'dir. Bütün diğer adaylar medyada yer alıyorken Sayın Meral Akşener'in görmezden geliniyor olması Sayın Erdoğan'ın tek korktuğu rakibin Sayın Meral Akşener olduğunu gösteriyor."

Milletvekili aday adaylarının başvurularından elde edilen paralar ve parti yönetiminin katkıları ile seçim kampanyasının maliyetini karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Çıray, tüm bu kısıtlı imkanlara rağmen Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in anketlerde önde olduğunu kaydetti. Çıray, "Bütün anketlerin göstergesine göre Sayın Akşener ikinci tura kaldığında Sayın Erdoğan'ın en az 5 puan önünde seçimi kazanıyor" diye konuştu.

Çıray, sözlerini şöyle tamamladı:"Adayların başvuruları sonucu oluşan mali kaynak, parti yönetiminde olan bizlerin kanunun el verdiği ölçüde katkıları ve bütün adaylar propagandasını kendi imkanları ile yapacaklar. Dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük imkanları olan parti ile inancı büyük olan bir siyasi parti arasındaki mücadeledir bu. Ama tarih göstermiştir ki her zaman inancı büyük olanlar kazanmıştır. Biz de bu seçimleri kazanacağız inşallah.

İYİ Parti milletvekilleri aday adaylarının başvuruları ile yaklaşık 10 milyon 750 bin Türk Lirası elde etti. 3 binin üzerinde yapılan başvuruların dağılımı ise şöyle; bin 500'e yakın erkek adaylardan yaklaşık 7 milyon 500 bin lira, yine 1300 yakın kadın ve gençlerden ise 3 milyon 250 bin Türk Lirası elde edildi. İYİ Parti'de birinci derece şehit yakınları ve gazilerden aday adaylığı için ücret alınmadı"