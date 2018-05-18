CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de katıldığı programda, “Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş... Ne diyorsunuz?” sorusuna, “Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek.” yanıtını verdi.

İnce'nin bu sözlerine, AK Partili isimlerden tepki geldi. İnce'nin bu sözleri ile "suikast" imasında bulunduğunu iddia eden Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk'e Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Ahmet Hakan'ın "Yok artık Burhan Kuzu! Yok artık Şamil Tayyar! Yok artık Metin Külünk!" başlıklı yazısı şöyle:

MUHARREM İnce’ye televizyon programında soruyorlar:

“Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş... Ne diyorsunuz?”

Bu soruya şöyle cevap veriyor Muharrem İnce:

“Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek.”

Öküzün altında bile buzağı aranır da bu cümlenin altında aranmaz!Ama gelin görün ki...

Burhan Kuzu’dan Metin Külünk’e, Metin Külünk’ten Şamil Tayyar’a kadar...

İktidarın anlı şanlı birçok ismi, bu cümlenin altında bile buzağı aradılar.

Ve işin daha da vahimi aradıkları buzağıyı bulmayı da başardılar maşallah ki maşallah!

Neymiş efendim...

Turgut Özal öldürülmüşmüş...

Muharrem İnce, o cinayete gönderme yapıyormuş...

Erdoğan’a “öldürülecek” imasında bulunuyormuş...

Falan fıstık.

Ey Burhan Kuzu!

Ey Metin Külünk!

Ey Şamil Tayyar!

Bu yaptığınızla...

“Ey ahali! Muharrem İnce’nin hiçbir açığı yok! O kadar ki... Öküz altında buzağı aramak zorunda kaldık” demiş gibi oldunuz.

Yani resmen ve alenen Muharrem İnce’ye çalıştınız.

Reis’e çaktırmadan ihanet eden “gizli Muharrem İnce’ci” misiniz nesiniz, anlamadım ki?

TEŞEKKÜRLER MUHARREM İNCE

BARIŞ Atay olayıyla ilgili olarak Muharrem İnce enfes bir açıklama yaptı.

Dediği şu:

“Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlıştır. Bu ülkede herkes görüşlerini özgürce dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye apar topar gözaltına alınmaları demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor. Ama ben Barış Atay gibi düşünmüyorum. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil. Adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanları, gerekirse beni yargılar.”

Şahane açıklama!

Benim çağrım da tam da işte böyle bir açıklamanın yapılması içindi.

Teşekkürler Muharrem İnce!



KEŞKE YENİKAPI'YA İNCE, AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU DA DAVET EDİLSE

MADEM maksat...

Filistin halkıyla dayanışmak, katil İsrail’e dur demek, ABD’ye kararlılık göstermek...

O zaman Yenikapı’da yapılan mitinge...

Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek de katılmalıydı.

Ancak böyle bir mitingle tüm Türkiye’nin ortak tavrı ortaya konmuş olurdu.



AKLA HEMEN FETÖ GELİR

GAZETELERE “Erdoğan’ı destekliyoruz” diye bir ilan vermiş Menzil tarikatı...

Ama ilanın altına “Menzil tarikatı” yazmamışlar tabii...

Peki ne yazmışlar?

Tarikatın işadamları derneğinin, tarikatın yardım kuruluşunun, tarikatın derneğinin, tarikatın vakfının falan isimlerini yazmışlar.

İşadamları derneği, yardım kuruluşu, derneği falan olan bir dini yapılanma görünce...

Milletçe aklımıza sadece ve sadece “FETÖ” geliyor.



İKİ TRİBÜN ARASINDA KALDIM

Tribünün biri...

“Selahattin Demirtaş’a saz çaldırdın. Seni PKK’lı” diyerek alçaklık yapıyor.Tribünün diğeri ise...

“Tahir Elçi’yi sen öldürdün” diye yavşakça tıslıyor.