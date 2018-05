MHP’nin aday listesi belli oldu

İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.

MHP'nin tüm adayları şöyle:

ADANA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

2 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI

3 CAHİT ÖZTOK LİSE İŞADAMI

4 YUSUF BAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ

5 MUSTAFA İZGİOĞLU LİSE İŞLETMECİ

6 ÇAĞRI ŞAHİN ÜNİVERSİTE MEMUR

7 FİRDEVS CİNGÖZLER LİSE İŞLETMECİ

8 YEŞİM AKKAŞ ÜNİVERSİTE ECZACI

9 ARZU BÜYÜKNACAR LİSE İŞKADINI

10 DİREN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT

11 AZİZ SÖKMEN ÜNİVERSİTE MEMUR

12 MEHMET ŞAHİN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

13 NESLİHAN GÖK YÜKSEK LİSANS EKONOMİST

14 MUSTAFA EREN LİSE İŞADAMI

15 HASAN ÇALIŞ LİSE İŞADAMI

ADIYAMAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SELİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI

2 ÖZGÜN TOPRAK ÜNİVERSİTE ECZACI

3 ÖMER YILDIRIM LİSE EMEKLİ MEMUR

4 SAMİ GÜLER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

5 ALİCAN DOĞAN LİSE İŞADAMI

AFYON

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET TAYTAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 TURAN CİVELEK YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

3 MUHARREM GÜNAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 ERSAN ÖZGÜR DOKTORA BÜROKRAT

5 İSMAİL KARNIBÜYÜK ÜNİVERSİTE SERBEST

6 İBRAHİM AKSU ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

AĞRI

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 AYDIN ŞİMŞEK LİSE EMEKLİ

2 RAHMİ DURU ORTAOKUL ESNAF

3 SERVET AL ÜNİVERSİTE EMEKLİ MEMUR

4 REYHAN DOĞANCI ÜNİVERSİTE ESNAF

AMASYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 KADİR KUTAY SAMSUN ÜNİVERSİTE ESNAF

2 MURAT SUŞEHİRLİ LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

3 ERGANİ CANBOLAT ÜNİVERSİTE ASTSUBAY

ANKARA (1)

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEVLÜT KARAKAYA DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ZUHAL TOPÇU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

3 EYÜP YILDIZ LİSE HALKLA İLİŞKİLER

4 DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 MEHMET DUYGULU ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

6 LEVENT ÇAĞLANCI ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 ŞENİZ SEZGİN YÜKSEK LİSANS HALKLA İLİŞKİLER

8 CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

9 OĞUZ YILMAZ ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

10 FATİH MORMENEKŞE YÜKSEK LİSANS UZMAN

11 NEVİN KORKMAZ ÜNİVERSİTE SİGORTACI

12 KENAN FİDAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

13 SELİM ŞAHİN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

ANKARA (2)

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST

2 NEVİN TAŞLIÇAY ÜNİVERSİTE ECZACI

3 ABDULLAH AĞAR ÜNİVERSİTE YAZAR-DANIŞMAN

4 TARKAN TOPER ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 NAİM YANIK LİSE İŞÇİ

6 GÖKHAN AĞDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 SERDAR BİLGİLİ ÖN LİSANS YÖNETİCİ

8 AYDIN ERKOÇ LİSE İŞADAMI

9 VEDAT KÖSEOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU

10 EROL ELİDEMİR LİSE İŞADAMI

11 MEHMET YURTOĞLU LİSE İŞ ADAMI

ANKARA (3)

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI

2 ERKAN HABERAL YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

3 FATİH ÇETİNKAYA LİSE MÜTEAHHİT

4 ŞÜKRÜ ALNIAÇIK ÜNİVERSİTE GAZETECİ

5 ABDULLAH BAHADIR ALPEREN YÜKSEK LİSANS AVUKAT

6 DURDU MEHMET KÖŞ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

7 HAKAN DOĞRU ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 ALTUĞ BARIŞ DOĞAN YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ

9 EMRE KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10 HÜSEYİN YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

11 HAYDAR DURAN ORTAOKUL YÖNETİCİ

12 ŞABAN IŞIK LİSE EMEKLİ

ANTALYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ABDURRAMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

4 HÜSEYİN YILDIZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

5 TUNCAY TEMUR YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6 İLKNUR FİDAN KEPEZ LİSE TURİZM

7 MEHMET ALİ TUNA ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI

8 YETER KESKİN ÖTELEŞ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

9 ZİYA YILDIRIM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

10 ÖMER ÖZBEK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

11 MUSTAFA KÜRŞAD SERT ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 SUAT AKGÜL DOKTORA EMEKLİ SUBAY

13 TÜMER EMEKSİZ LİSE EMEKLİ

14 ŞÜKRAN AKÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT

15 KÜRŞAD TATAR ÜNİVERSİTE KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ

16 MUSTAFA HAKAN TOPCU LİSE İŞADAMI

ARTVİN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 OKAN AKTAŞ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

2 İSMİHAN ÖZCİHAN İLKOKUL ESNAF

AYDIN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 GÜNTEKİN ŞİMŞEK DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

3 MUSTAFA PEKER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

4 YUSUF KEREMİT ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

5 FAİK AKKUŞ YÜKSEK LİSANS EMEKLİ

6 HATİCE ÖZCAN LİSE EMEKLİ MEMUR

7 SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI ÜNİVERSİTE İŞADAMI

8 SEYFETTİN TOSUN YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

BALIKESİR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET KABAN ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU

2 FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

3 SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER ÜNİVERSİTE MEMUR

4 FATMA SAVRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN / SANATÇI

5 HADİ SELİMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

6 BEYTULLAH DUYAR ÖN LİSANS ESNAF

7 MEHTAP AKGÜL ÜNİVERSİTE SAĞLIK MEMURU

8 KAMİL ÜRER ÜNİVERSİTE PLANLAMA UZMANI

9 SÜLEYMAN PEHLİVAN ÜNİVERSİTE GAZETECİ

BİLECİK

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ

2 HASAN YILDIRIM LİSE ESNAF

BİNGÖL

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 EMRE SOLMAZ ÖN LİSANS MEMUR

2 MURAT KÜÇÜK LİSE İŞÇİ

3 BURHAN BİNGÖL ORTAOKUL SERBEST

BİTLİS

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 DAVUT DAY LİSE EMEKLİ MEMUR

2 CENGİZ KOÇAK LİSE EMEKLİ

3 DURSUN DUYAN ÜNİVERSİTE ORTAOKUL

BOLU

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ADEM EVCİL YÜKSEK LİSANS SERBEST

2 FERHAT BAĞCI ORTAOKUL SERBEST

3 SEMA KIŞLAK LİSE İŞLETMECİ

BURDUR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HİKMET ÖKTE ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

2 HÜSEYİN ÜNLÜ LİSE İŞLETMECİ

3 MURAT ARIK YÜKSEK LİSANS BÜROKRAT

BURSA (1)

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İSMET BÜYÜKATAMAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

2 KADİR ÇİTİL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 ENVER YILMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

4 MEHMET ALİ ADAK YÜKSEK LİSANS TEKNİK ÖĞRETMEN

5 ALİ OSMAN MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

6 YASEMİN MERİÇ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

7 KORKUT AKTAŞ LİSE MÜTEAHHİT

8 NECATİ ÇELİK ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMACI

9 ŞENAY USLU DOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 AHMET BALSÜZEN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

BURSA (2)

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU DOKTORA SUBAY

2 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI

3 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI

4 EROL SÖNMEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

5 HAYATİ BEDİR LİSE EMLAKÇI

6 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

7 EDİBE BİLGE ARICIOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI ÜNİVERSİTE DİN ADAMI

9 ÜMİT KAPLAN ORTAOKUL EMEKLİ

10 CELAL ÇEKİL ORTAOKUL EMEKLİ

ÇANAKKALE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 EVREN YALÇIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

2 NECİP FAZIL BAYRAM ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 ALİYE ERTOPÇU LİSE İŞ KADINI

4 ARDA BOZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT

ÇANKIRI

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 KADİR ŞEKERCİ LİSE İŞADAMI

2 PELİN YILIK YÜKSEK LİSANS İŞLETMECİ

ÇORUM

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET AKİF ARAS ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

2 ALPARSLAN KARAPIÇAK LİSE İŞADAMI

3 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

4 ALPER BÜKER LİSE KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ

DENİZLİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 EMİN HALUK AYHAN YÜKSEK LİSANS İKTİSATÇI

2 MEHMET UZ LİSE SERBEST MESLEK

3 FERUDUN ÜNAL İLKOKUL İŞADAMI

4 GÜLAY ÖZCAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 MEHMET ALTINTAŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 FERUDUN GİRESUN ÜNİVERSİTE MÜFETTİŞ

7 EMRAH KOZAK YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMİ

8 ŞULE OCAKLIOĞLU LİSE ÖĞRENCİ

DİYARBAKIR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 AHMET DEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

2 RABİA GÖRMEZ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

3 YILMAZ KAYAALP ORTAOKUL ESNAF

4 MENEKŞE AKTAŞ LİSE EV HANIMI

5 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL ESNAF

6 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI

7 MEHMET CENGİZ ARSLAN LİSE ESNAF

8 İBRAHİM AYTULUN İLKOKUL ESNAF

9 MEHMET TEKBARAN LİSE ESNAF

10 METİN DOĞUKAN YÜKSEK LİSANS DENETMEN

11 ŞAFİİ KOYUN İLKOKUL TÜCCAR

12 MEHMET TEYAR KARAKOÇ ORTAOKUL SERBEST MESLEK

EDİRNE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HAKAN ÖZKAN LİSE ESNAF

2 ERKAN GEGE ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

3 ASEF ULUTÜRK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

4 TANER ALBAYRAK LİSE İŞADAMI

ELAZIĞ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 OĞUZHAN DEMİR ÜNİVERSİTE ESNAF

2 MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ ÜNİVERSİTE KAMU İDARE MEMURU

3 ORHAN ÖZBEY DOKTORA AKADEMİSYEN

4 MESUT AKSAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

5 SAMİ SELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

ERZİNCAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 BEKİR AKSUN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

2 MUTLU ÖZDEMİR LİSE İŞADAMI

ERZURUM

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 KAMİL AYDIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

2 ŞİMŞEK AKPINAR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

3 AHMET GÖKHAN YAZICI DOKTORA AKADEMİSYEN

4 ADEM YURDİGÜL ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR

5 SERHAT KILIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

6 İZZETTİN GENÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

ESKİŞEHİR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 METİN NURULLAH SAZAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 KADİR BIYIK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 KAYIHAN ÇAĞLAR YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

4 KEZBAN AKKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

5 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI

6 AYBERK KIRÇIN ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

7 CÜNEYT AYDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

GAZİANTEP

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 SERMET ATAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 MEHMET EJDER DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 HÜSEYİN KURT LİSE İŞADAMI

5 SERDAR ÇELİK LİSE MEMUR

6 MUSTAFA BOZGEYİK LİSE YÖNETİCİ

7 MERAL ÖZDEMİR ORTAOKUL EV HANIMI

8 MESUT FETTAHLIOĞLU LİSE İŞADAMI

9 BERAT GEYİK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

10 AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU LİSE EBE

11 SAYİT ÇAPAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

12 DAVUT KARABACAK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

13 HALİL BEYAZAY LİSE İŞADAMI

14 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI

GİRESUN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MÜJDAT ÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 YUSUF ŞÜKÜR LİSE İŞADAMI

3 SONER ALTUN ÜNİVERSİTE ESNAF

4 EBRU TURAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

GÜMÜŞHANE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUSA KÜÇÜK LİSE İNŞAATÇI

2 AKIN ÜSTÜN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

HAKKARİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 FATİH ÖZBEK LİSE SERBEST MESLEK

2 ŞAHMİR ŞEN LİSE ANTRENÖR

3 NACİ SEVİNÇ ORTAOKUL İŞÇİ

HATAY

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 LÜTFİ KAŞIKÇI YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE TEKNİK RESSAM

3 MEHMET ÇAĞRI ÇETİN DOKTORA ÖĞRETİM ÜYESİ

4 ADNAN AKDAŞ LİSE MÜTEAHHİT

5 ORHAN NAMIK MURSALOĞLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN

6 AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN LİSE EV HANIMI

7 BEKİR AKKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

8 RECEP TUNCAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

9 İLHAMİ BOŞÇA ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 HÜSEYİN ÜÇLER ORTAOKUL ESNAF

11 UYGAR POLAT YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

ISPARTA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HASAN BASRİ SÖNMEZ LİSE YÖNETİCİ

2 ZÜBEYDE TURHAN LİSE ESNAF

3 ÖZGÜR İSMAİLOĞLU DOKTORA TIP DOKTORU

4 ALİ ÖZKAN LİSE ÖĞRENCİ

MERSİN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 OLCAY KILAVUZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMCİ

2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 BEKİR ÖZSU LİSE TAŞIMACILIK

4 UĞUR KILINÇ DOKTORA BAŞBAKANLIK UZMANI

5 OĞUZHAN GÜNGÖR ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

6 MEHMET ALİ GÖKMEN YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

7 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN YÜKSEK LİSANS AVUKAT

8 HAYAL FUNDA ÖNDER ÜNİVERSİTE EMNİYET MENSUBU

9 DİLEK USLU VAR ÜNİVERSİTE İŞKADINI

10 MUSTAFA YALÇIN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ

11 MEHMET BÜYÜKTATLI YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMACI

12 YUNUS KIZIL YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

13 HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

İSTANBUL1

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 EDİP SEMİH YALÇIN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3 MEHMET BÜLENT KARATAŞ LİSE İŞADAMI

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK ORTAOKUL İŞADAMI

5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 HATİCE AKKAYA ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 AHMET TURAN HOCAOĞLU DOKTORA ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS AVUKAT

9 ABDULAZİZ AYDOĞDU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

10 ZEKİ YUSUFOĞLU ORTAOKUL İŞADAMI

11 MÜCAHİT GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS MEMUR

12 KAMİL AYIRIM ÜNİVERSİTE ECZACI

13 MURAT ŞAHİN ORTAOKUL DİŞ TEKNİSYENİ

14 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

15 MUSTAFA AKGÜN LİSE İŞADAMI

16 ÖMER FARUK GÜNGÖR YÜKSEK LİSANS İŞADAMI

17 YUNUS EMRE DURMUŞ LİSE MÜTEAHHİT

18 ALİ YILMAZ ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

19 FATİH KAYA LİSE YÖNETİCİ

20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

21 HAKAN ARIKAYA ÜNİVERSİTE İÇ MİMAR

22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI ORTAOKUL ESNAF

23 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI

24 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

25 KADİR CAN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS AVUKAT

26 HAKAN YALÇIN ÜNİVERSİTE AVUKAT

27 FATİH DEĞİRMENCİ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

28 TARIK TOPÇUOĞLU ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29 YILMAZ TİRYAKİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

30 ŞAHİN GÜRZ ÜNİVERSİTE MİMAR

31 CEM ÖZKAVCI LİSE İŞ ADAMI

32 YUSUF ÇİFTÇİ ÜNİVERSİTE TURZİM-OTELCİLİK

33 HASAN DEMİR İLKOKUL EMEKLİ

34 NURETTİN TURAN ORTAOKUL MÜTEAHHİT

35 CÜNEYT ILGİN LİSE MÜTEAHHİT

İSTANBUL2

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI

2 CEMAL ÇETİN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3 NUR TUĞBA AKTAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 MURAT KOTRA ORTAOKUL İŞADAMI

5 NİYAZİ PAKSOY ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 SELAMİ ŞİŞMAN LİSE İNŞAATÇI

7 FÜSUN KAYAN ARDAMAR YÜKSEK LİSANS TURİZM/OTELCİLİK

8 MURAT ŞEKERLİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 AHSEN MELİKE FIÇICI LİSE İŞLETMECİ

10 EDA YILMAZ LİSE ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11 ZEKİ SEVEROĞLU DOKTORA ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ

12 GÜLLÜ YENER ORTAOKUL SERBEST

13 AYDIN KAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

14 SERKAN CİHAN LİSE YÖNETİCİ

15 BAHATTİN AYKUT İLKOKUL ESNAF

16 FİKRET YILDIRIM DOKTORA AVUKAT

17 MEHMET FURKAN CEBECİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

18 HEDİYE ŞEN ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER

19 UFUK TANDOĞAN İLKOKUL ESNAF

20 HİLAL EDA BÜLBÜL ÜNİVERSİTE AVUKAT

21 FİLİZ GEGİN ÖN LİSANS ÖĞRENCİ

22 MURAT ALP LİSE İŞ ADAMI

23 FİKRET ÖZKAN DOKTORA AVUKAT

24 TANER KIRHAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

25 UĞUR ARAS LİSE İŞLETMECİ

26 ERENCAN ŞAHGÜNAY ÜNİVERSİTE YATIRIM DANIŞMANI

27 HASAN SAKA ORTAOKUL İNŞAAT DEKORASYON

28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK ÜNİVERSİTE DEKORATÖR - DESİNATÖR

İSTANBUL3

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 ARZU ERDEM

4 AHMET YİĞİT YILDIRIM

5 ERDEM KARAKOÇ

6 VOLKAN YILMAZ

7 DAVUT HASKIRIŞ

8 MUSTAFA ERTEKİN

9 FAZLI YURDABAK

10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

11 YAVUZHAN ALTUN

12 BEKİR SITKI KARAUSTA

13 BAHATTİN ŞENGÜL

14 ARİFE PEKER

15 ALİ DOĞAN

16 TAYYAR ŞAFAK

17 SİBEL KAZAR

18 ALPER KÜNKÜL

19 RIZA PEKER

20 EKREM SARISOY

21 ERGÜN SİLLER

22 AYDIN İNCE

23 MEHMET GÜRBÜZ

24 YUNUS TÜRK

25 OSMAN AKBAŞ

26 TANER KIRHAN

27 MEHMET BÜYÜKCANGA

28 METİN YAZAR

29 HİMMET TATAR

30 ALİ EKBER YEŞİL

31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

32 AYHAN ATMACA

33 ADİL CEYLAN

34 TAHİR PALA

35 AHMET CAN ERBAŞ LİSE ÖĞRENCİ

İZMİR1

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN

2 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI

3 CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU

4 BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ

5 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

7 AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI

8 SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ

9 EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

10 GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ

11 FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

12 GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ

13 RECEP ALİ COŞKUN

14 SÜLEYMAN SARI

İZMİR2

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU

3 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ

5 EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

6 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN

7 CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA

8 BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR

9 CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ

10 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ

11 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

12 RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN

13 FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR

14 FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

KARS

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 KADİR ŞEYDA

2 FATİH ÇİNAN

3 KEREM ÇAVLI

KASTAMONU

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HACI İBRAHİM MAŞALACI YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM

2 TARIK ZİYA ÇAĞILCI ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 MUHARREM AVCI DOKTORA AKADEMİSYEN

KAYSERİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

2 MUSTAFA BAKİ ERSOY ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 SERAP ŞULE KALIN ÜNİVERSİTE TERCÜMAN

4 MAZHAR GÜNDOĞ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM / OTELCİLİK

6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR

7 RİFAT AÇIKGÖZ LİSE GAZETECİ

8 İSA FERAH ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

9 EMİNE AFŞAR ÜNİVERSİTE TIBBİ TEKNOLOG

10 VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK LİSE ÖĞRENCİ

KIRKLARELİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SEMİH MERİÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2

3

KIRŞEHİR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 OĞUZ SULUSARAY YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU

2 ALİ AYDIN AKPINAR ÜNİVERSİTE AVUKAT

KOCAELİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SAFFET SANCAKLI LİSE İŞADAMI

2 HİLAL ELMAS ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 ALPEREN ŞAKACI LİSE İNŞAATCI

4 ERTAN YILMAZ YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

5 İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

6 SERKAN KURAL YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

7 GAMZE CAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ

8 VEDAT AKBULUT LİSE ANTRENÖR

9 KÜBRA GÜNDOĞDU ÜNİVERSİTE MİMAR

10 TOLGA ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

11 DURSUN FURUNCİ ÜNİVERSİTE İNŞAATÇI

12 GÜRBÜZ ASLAN ÖN LİSANS MALİ MÜŞAVİR

13 ZEYNEP ADAK

KONYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUSTAFA KALAYCI

2 ESİN KARA

3 CELİL ÇALIŞ

4 AHMET FATİH ÇALIŞ

5 SEFA LÖK

6 YUNUS EMRE TEKİNSOY

7 YUNUS ÖĞÜTÇÜ

8 FARUK SONKAYA

9 ÖZLEM SARIOĞLU

10 SEDAT GÖNCÜ

11 MUSTAFA AYGÜN

12 SALİH AKÇA

13 TÜRKER AYDOĞDU

14 AYTEKİN MART

15 BİLAL YİĞİT

KÜTAHYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 AHMET ERBAŞ ÜNİVERSİTE MEMUR

2 EROL ALPERTÜRK LİSE KUYUMCU

3 RIZA KENAN UZMAN ÖN LİSANS GAYRİMENKUL DANIŞMANI

4 SELAHATTİN USLU ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ

5 SEDAT KABAAĞAÇ LİSE İŞADAMI

MALATYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET CELAL FENDOĞLU LİSE TURİZM VE OTELCİLİK

2 ÖMER EKİCİ LİSE İŞ ADAMI

3 BURHAN COŞKUN DOKTORA AKADEMİSYEN

4 ADİL ZEREYLİ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

5 AYSEL YÜZER ÜNİVERSİTE EMEKLİ

6 BEKİR ENES ÇAPAROĞLU LİSE ÖĞRENCİ

MANİSA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ERKAN AKÇAY

2 NURULLAH SAVAŞ

3 MESUT BAYRAM LAÇALAR

4 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN

5 MUSA AKÇAY

6 SEVAL BAŞKESEN

7 MUSTAFA KARAKAŞ

8 ŞİNASİ ŞAVRAN

9 NADİR SARI

10 CELALETTİN ÇABUK

KAHRAMANMARAŞ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SEFER AYCAN DOKTORA TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ZUHAL KARAKOÇ DORA YÜKSEK LİSANS MÜFETTİŞ

3 FATİH MEHMET CEYHAN DOKTORA İŞADAMI

4 SERMET YILDIZ ORTAOKUL ÇİFTÇİ

5 ÖMER ÖZKAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 ZAFER ÖNER ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 NUSRET GÜLOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

8 MUSTAFA PEHLİVAN ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

MARDİN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET VEYSİ OĞUZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 MEHMET HAŞİM ORUÇ ÜNİVERSİTE POLİS MEMURU

3 AHMET KAHRAMAN LİSE SERBEST

4 AVVAT AY ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

5 FERHAN BOZKUŞ LİSE TİCARET

6 MEHMET VEYSİ BULUT LİSE MÜTEAHHİT

MUĞLA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET ERDOĞAN LİSANS MÜLKİ İDARE AMİRİ

2 HACI ÇELİK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 SALİH SOYKAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL ÜNİVERSİTE YASAMA DANIŞMAN

5 ERTUĞRUL AVCI ÜNİVERSİTE MADENCİ

6 SERKAN ŞAFAK LİSE İŞADAMI

7 TEMEL IRMAK ORTAOKUL GAZETECİ

MUŞ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 RAHMİ YENİBAHAR LİSE EMEKLİ MEMUR

2 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI

3 ŞEHMUS ÇEKİL ÜNİVERSİTE MEMUR

4 ADNAN KOYUNCU LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

NEVŞEHİR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 FAZLI KOÇ ÜNİVERSİTE AVUKAT

NİĞDE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ALAATTİN SONAT YÜKSEK LİSANS SERBEST MESLEK

2 İBRAHİM ULUÇAY ÜNİVERSİTE MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ

3 MURAT FAHRİ ERTUL ÜNİVERSİTE AVUKAT

ORDU

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 CEMAL ENGİNYURT ÜNİVERSİTE EMEKLİ

2 FAZLI YÜKSEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

3 HURŞİT SERHAT ŞAHİN ORTAOKUL İŞADAMI

4 SELÇUK YÜCESAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

5 SEMANUR AKBOLAT ÜNİVERSİTE SİGORTACI

6 SEVİNÇ AKSOY İLOKUL EV HANIMI

RİZE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SERKAN BİRBEN ÜNİVERSİTE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2 SEMRA AKSU ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 MEHMET CAN TÜFEKÇİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

SAKARYA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL YÜKSEK LİSANS AVUKAT

2 MEHMET EMİN KABA ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 HASAN BALABAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 ALİ DOĞAN LİSE İŞADAMI

5 TOLGAHAN ÖKSÜZ YÜKSEK LİSANS AVUKAT

6 ŞERAFETTİN KAYA ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

7 MELİHŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE SİGORTACI

SAMSUN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ERHAN USTA

2 ABDURRAHMAN ÇAMAŞ

3 MURAT CAMADAN

4 ERDEM OKAN

5 CEMALETTİN KOLA

6 YÜKSEL ÜNAL

7 MİNE AKTAŞ

8 YAKUP AKIN

9 HAMİ KORKMAZLI

SİİRT

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 FARAÇ ÇELEBİ İLKOKUL İŞADAMI

2 ZEYDİN ÖZCAN ORTAOKUL ESNAF

3 SEYDAN DANIŞ ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

SİNOP

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ALİ ÇAKIR

2 HASAN PARLAK

SİVAS

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 AHMET ÖZYÜREK LİSE İŞADAMI

2 VOLKAN UYGUNUÇARLAR ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 FERHAT DOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 KENAN ÇARBOĞA YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİ

5 İLKER İPEK YÜKSEK LİSANS AVUKAT

TEKİRDAĞ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 KORAY ÖNSEL ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 ÇIĞIR DOĞU ZORLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

3 MUSTAFA YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 RECEP ÇALIŞKAN YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

5 MUHAMMER VAROL LİSE MÜTEAHHİT

6 ZEHRA ÇALIŞKAN LİSE MUHASEBECİ

7 OKTAY ÜSTÜN

TOKAT

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 YÜCEL BULUT

2 CAHİT AÇIKLI

3 MUSTAFA ERSAGUN DALAN

4 SERHAT BİLGİN

5 FİLİZ YILMAZER

TRABZON

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 NİHAT BİRİNCİ ORTAOKUL İŞADAMI

2 İBRAHİM ÇAKIR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

3 MURAT AKSOY YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSİ

4 EMİRHAN SEÇKİN YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

5 İSMAİL HAKKI KALYONCU DOKTORA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6 EMBİYA CEVAHİR ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

TUNCELİ

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUSTAFA KEMAL DUYGULU DOKTORA TIP DOKTORU

2 HAYDAR ERİŞTİ ÜNİVERSİTE MEMUR

ŞANLIURFA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ

2 ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

3 HALEF KILIÇ ORTAOKUL ÇİFTÇİ

4 HALİT YILDIZ İLKOKUL EMLAKÇI

5 HALİL BAKIŞ LİSE SERBEST

6 MEHMET ARPACI LİSE İŞÇİ

7 NECMİ SOLHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 MAHMUT SAYIK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

9 MUHAMMED ENES YILMAZ LİSE ÖĞRENCİ

10 İBRAHİM HALİL ARITÜRK ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

11 ECEVİT ÇİFTÇİ LİSE MÜTEAHHİT

12 İSMET SARMACA İLKOKUL SERBEST MESLEK

13 ALİ HAYDAR KARA ÜNİVERSİTE MUHASEBECİ

14 MEHMET EROL DUYAR YÜKSEK LİSANS EMNİYET MENSUBU

UŞAK

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 MUHTEREM KURUÇAY LİSE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

2 AHMET GÜRTEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

3 MUHAMMET FATİH ERDOĞAN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

VAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 REMAZAN ÜÇBAŞ ORTAOKUL İNŞAATÇI

2 ŞAHİN YAĞAR ÖNLİSANS İŞADAMI

9 YAHYA CANCAN LİSE SERBEST

10 ABDULSELAM ARVAS ÜNİVERSİTE ESNAF

11 YAŞAR ARAS İLKOKUL İŞADAMI

12 MEHMET POLAT ÜNİVERSİTE EMEKLİ

13 İZZET ŞEVKETOĞLU ÜNİVERSİTE MEMUR

14 NURETTİN KERETAŞ İLKOKUL SERBEST

YOZGAT

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İBRAHİM ETHEM SADEF LİSE İŞADAMI

2 YUSUF MERTOĞLU YÜKSEK LİSANS EKONOMİST

3 OSMAN GÖZAN LİSE İŞADAMI

4 AHMET ÖZBEK ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

ZONGULDAK

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HAMDİ AYAN ÖN LİSANS MADEN TEKNİKERİ

2 ABDULLAH BEKAR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 FEHMİ NUHOĞLU ÜNİVERSİTE ESNAF

4 TANER KAYI ÜNİVERSİTE MEMUR

5 SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI LİSE EV HANIMI

AKSARAY

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 RAMAZAN KAŞLI LİSE İŞADAMI

2 SEFER ALKAN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 AYSUN HIZLI OKUR ÜNİVERSİTE PSİKOLOG

4 FATİH ÖNEMLİ LİSE İŞADAMI

BAYBURT

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 İDRİS AYDIN ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

KARAMAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HÜSEYİN KORKMAZ LİSE SERBEST MESLEK

2 TURAN ŞENER DOKTORA AKADEMİSYEN

3 ABDULLAH KALKAN

KIRIKKALE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HALİL ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 MURAT ABALI ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 ÖMER DEDEBALİ YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU

BATMAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 BEHÇET DENİZ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

2 MÜJGAN ARSLAN YÜKSEK OKUL SERBEST ÖZEL

3 HAYRETTİN BEKTAŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

4 CEMİL GÜZEL LİSE ESNAF

5

ŞIRNAK

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HAKİM ZEYREK

2 YASİN BENEK

3 COŞKUN GÜNDÜZ

4

BARTIN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ORHAN KIŞANLI YÜKSEK LİSANS UZMAN DOKTOR

2 SAVAŞ BUYURMAN ORTAOKUL ESNAF

ARDAHAN

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SEVİM KÖSELİÖREN LİSE İŞ KADINI

2 MÜTALİP AKCI LİSE SERBEST MESLEK

IĞDIR

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 YAŞAR KARADAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

2 YENİŞ ÇELİKTEN ÜNİVERSİTE YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI

YALOVA

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HASAN TOPÇULAR LİSE EMEKLİ

2 ALİ OĞUZ BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

3 METE ÖRNEK YÜKSEK LİSANS PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI

KARABÜK

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 SEYİT AHMET KARABACAK ORTAOKUL YÖNETİCİ

2 ÇETİN İPEK ÖN LİSANS İŞADAMI

3 AHMET DÖNMEZ ORTAOKUL SERBEST MESLEK

KİLİS

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 HASAN MISIRLIGİL ORTAOKUL ŞİRKET MÜDÜRÜ

2 ABDULLAH ALPDAĞ İLKOKUL GAZETECİ

OSMANİYE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 DEVLET BAHÇELİ DOKTORA İTKİSATCI

2 RUHİ ERSOY DOKTORA AKADEMİSYEN

3 ZAFER BİÇER ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

4 MEHMET VURAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

DÜZCE

SIRA AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ

1 ÜMİT YILMAZ ÜNİVERSİTE ECZACI

2 YUSUF ARSLAN DOKTORA AKADEMİSYEN

3 ZEKERİYA İLÇE DOKTORA AKADEMİSYEN