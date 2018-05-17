Muharrem İnce canlı yayında açıkladı: Amerikalılar beni aradı...

CHP'de yalnız olduğu iddialarına ne dedi?

İnce, CHP'de yalnız olduğu iddialarına yönelik ''Ben 'CHP'nin adayı kim olacak' sürecinden beri medyanın haline üzülüyorum, bu ka kadar yanlı olunmaz. Parti rozetini çıkarıp 81 milyonun cumhurbaşkanlığına aday olarak çıktığımız için milletvekillerini ön plana çıkarmıyoruz. Her gittiğim mitingte yanımda 10 milletvekili var. Ama olayı CHP'nin şovuna çevirmemeye çalıyoruruz...''

İnce "Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını" ifadesini kullandı.

''Gülen'in iadesi için uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler''

''24 haziranda cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim.Gülen'i getirteceğimizi söyledim. Amerikalar beni aradı, Fethullah gülenin iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler.Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?'' ifadelerini kullandı.

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