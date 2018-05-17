CHP’den flaş suç duyurusu!

Adalet Yürüyüşü katılımcıları adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adalet Yürüyüşü sırasında Almanya’da üretilen bir casus yazılım üzerinden 8 bin CHP’linin izlenmesi ve dinlenmesi olayına ilişkin olarak, yarın suç duyurusunda bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılanların telefonlarına Almanya’da üretilen bir casus yazılım bulaştırılarak, telefonlarının dinlendiği iddiaları gündeme gelmişti.

Hükümetten CHP'nin izlendiği yazılıma ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu da, gündeme gelen iddialar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Sayın Erdoğan, ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın’ çağrısında bulunmuştu.