Erdoğan: Benim gözümde bu meclis ikinci kurucu meclistir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Afrin'de bugün itibariyle 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonda ise 350 terörist etkisiz hale getirildi.

- Ocak ayında ülkemiz için hayati bir adım daha attık. Suriye sınırı boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Ülkemizin güneyindeki bu koridoru hallaç pamuğu gibi attık. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu dünyaya ders olacak bir şekilde tamamladık.

- Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bizim bu konularda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi siz de çok iyi biliyorsunuz.

- Erken seçim çağrısı 'Cumhur İttifakı' partisinden gelince, bu durumu değerlendirdik. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra kapsamlı bir çalışma sonrasında bu konuyu ele aldık ve 24 Haziran'da seçim gününü milletimize açıkladık.

- Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde, başarı çıtasını sürekli yükselttik.

- 24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak.