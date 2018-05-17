Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan çözüm süreci açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak birtakım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar. Bölge insanı Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız oldu. Hatta MHP ile ittifaktan da çok mutlu değiller. Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, çözüm süreciyle ilgili, "Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadele edeceğiz" diye konuşmuştu.