Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: 10 yıl et yemedim

“Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı”na katılan Fakıbaba, burada bakanlık desteğiyle 300 küçükbaş hayvan alan ve bakımını yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin, dünyada söz sahibi olmak için tarıma önem verilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, “Biz gerçekten büyük bir ülkeyiz. Ama sadece bu bölgede büyük olmak değil, dünyada söz sahibi olacaksak gıda, tarım ve hayvancılığa çok önem vermek zorunda olduğumuzu anladım tarım bakanı olunca” dedi.

‘GIDASINI ÜRETMEYEN TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLAMAZ’

Hükümet olarak çiftçinin yanında olduklarını iddia eden Fakıbaba, şöyle devam etti:

“Önceden de seviyordum ama, tabi bir işin başına geçince daha farklı oluyor. Emin olun hükümetimiz, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız her seferinde şunu söylüyor: ‘Sayın Bakan çiftçiye elinden gelen desteğin her türlüsünü vereceksin.’ Ben de ‘Emriniz olur’ diyorum. Allah’ın izniyle rahat olun, hükümet olarak hep yanınızdayız. Hem çiftçinin hem hayvancının hem üreticinin hep yanındayız. Çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa, tam bağımsız bir ülke olamaz.”

’10 AYDIR ETLE YATIP, ETLE KALKTIK’

Et fiyatlarını düşürmek için yapılan projelerden de bahseden Fakıbaba, “Benden önceki bakanlar da hep et üzerine çalışmışlar. Biz de 10 aydan beri etle yattık, etle kalktık. Öyle bir şey oldu ki belediye başkanlığı dönemimde 10 yıl et yemedim. Şimdi Tarım Bakanı olarak diyorum ki; keşke ben yine et yemeseydim. Normalde 1 koyun 1,4 yavru veriyor. Biz bunu 1 yavru olarak kabul ediyoruz. 300 koyun 1 yıl sonra 300 yavru veriyor. 300 kuzu demek, yani en kötü ihtimalle 400 ile çarpsanız 120 bin lira demek. Biz 300 kuzuya kadar verdiğimiz zaman, bu ailelerin sigortalarını yaptırıyoruz” dedi.

“500 bin damızlık koyun, 7 yılda 5 milyon anaç veriyor” diyen Fakıbaba, “Bu her sene devam ettiğini düşündüğümüz takdirde düşünün, geldiğimden beri söylüyorum Türkiye et ithal eden değil, et ihraç eden bir ülke olacak. Bunu inanarak söylüyorum. Bunu hesaplayarak söylüyorum. 500 bin koyun 7 yılda 5 milyon yapıyor” diye konuştu.