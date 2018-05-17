CHP'li vekiller ölümden döndü

Okan Gaytancıoğlu ile Vecdi Gündoğdu kaza yaptı.

Ankara'dan bölgelerine giden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bolu'da kaza yaptı. CHP'li vekiller Bolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vekillerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.