17 Mayıs 2018 19:14

CHP'li vekiller ölümden döndü

CHP'li vekiller ölümden döndü
Okan Gaytancıoğlu ile Vecdi Gündoğdu kaza yaptı.
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Ankara'dan bölgelerine giden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bolu'da kaza yaptı. CHP'li vekiller Bolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vekillerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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