Ankara'dan bölgelerine giden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bolu'da kaza yaptı. CHP'li vekiller Bolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vekillerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
17 Mayıs 2018 19:14
CHP'li vekiller ölümden döndü
Okan Gaytancıoğlu ile Vecdi Gündoğdu kaza yaptı.
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