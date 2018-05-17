O ilçede 4 parti birlikte hareket edecek

Adalar Demokrasi Meclisi’nin çağrısıyla yapılan ““Seçim Süreci ve Güvenliği” toplantısına katılan CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcileri 24 Haziran seçimlerinde dayanışma ve işbirliği içinde hareket etme gereğini dile getirdi.

Muhalefetin dört partisi “seçim süreci ve güvenliği” için bir araya geldi. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin Adalar ilçe başkanları ve temsilcileri, “Seçim Süreci ve Güvenliği” başlıklı toplantıda, 24 Haziran’a işbirliği içinde hazırlanma kararı aldı.

Adalar Demokrasi Meclisi’nin çağrısıyla, 14 Mayıs’ta yapılan toplantıda görüşlerini dile getiren dört partinin ilçe başkanları, söz birliğiyle “Bir arada yaşıyoruz, yaşayacağız” diyerek tabandaki buluşmaya dikkat çekti.

Büyükada Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde, kalabalık bir katılımcı topluluğu önünde söz alan ilçe başkanları, OHAL şartlarında KHK’lerle getirilen düzenlemelerin, önceki seçimlerde ve 16 Nisan referandumunda yaşanan ihlâllerin, 24 Haziran’daki baskın seçime ilişkin haklı endişeler doğurduğunu, ancak “bir araya gelerek” ve “birlikte davranarak” seçim güvenliğini sağlamanın ve sandıklara sahip çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı.

İYİ PARTİLİ YÖNETİCİ: HDP İLE BİRLİKTE ORTAK ÇADIR KURABİLİRİZ

Saadet Partisi Adalar ilçe başkanı Fesih Taybar “Birlikte hareket potansiyelimiz var, bunu görünür kılarsak büyük bir iş başarmış oluruz” derken, İyi Parti Adalar ilçe yönetiminden Haluk Derman, “Biz Adalılar olarak zaten her zaman farklılıklarımızla, bütün çeşitliliğimizle bir arada yaşamayı biliriz” sözlerini somutlayan bir öneri yaptı: “Kampanya sırasında ittifak partileri olarak, HDP ile birlikte ortak çadır kurabiliriz.”

"HDP'NİN BARAJI GEÇMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

CHP Adalar ilçe başkanı Mustafa Kerem Tunç, gönlünden geçenin “Millet İttifakı’nın HDP’yi de kapsaması” olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, diğer il ve ilçelerde seçim ve sandık güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için verilebilecek desteğin önemi üzerinde durdu. HDP Adalar ilçe Eşbaşkanı Katrin Nikolao ise HDP’nin 24 Haziran’da barajı geçmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.