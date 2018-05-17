Muharrem İnce Çorum'da konuşuyor | CANLI

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İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

Bugün bu kalabalığı görünce dedim ki bu iş tamam.

Bütün dünyanın şunun bilmesini isterim. Siz bu dünyanın insanları, Mısır'a gidiyorsunuz piramitleri görmeye. O piramitlerin yapıldığı dönemle Hititlilerin yaşadığı dönem aynı. Mısır'da piramitlerin yapıldığı dönemde bir suç işlendiğinde kısasa kısas varken, Çorum'da tazminat yöntemi vardı. 3 bin 500 yıl önce Mısır'ın önündeydi Çorum. Bugün de önünde olmalı. Mısır'a gidiyorsa piramitleri görmeye, önce Çorum'a gelmelidir.

3 bin 500 yıl sonra Çorum hak ettiği yerde olacak. Havaalanını yapacağız, demiryolunu yapacağız. Kayseri'yle Çorum Anadolu kaplanlarıydı. Kaplan kükrüyor mu? Yeniden kükreteceğiz.

MAZOT 3 İLE 3 BUÇUK LİRA ARASINDA OLACAK

Ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım manifestomu. Genel Merkez de 24'ünde açıklayacak. Benim danışmanlar diyor, mazotu 3 liradan yapabiliriz; onlar diyor 3.5 lira yapabiliriz. Aradaki anlaşmazlığı çözeceğiz, 3 liradan az olmayacak, 3.5 liradan çok olmayacak.

Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey hepimizindir. Bayrak tektir, CHP'nin de AKP'nin de. Cumhurbaşkanı da tektir, herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben Çorum'dan Ak Partili analara, bacılara sesleniyorum. Size söz veriyorum çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız.

"SİZİ AVRUPA'YA EZDİRMEYECEĞİM"

Pasaportunuz Kapıkule'den sonra iş yapacak, işe yarayacak. Ezdirmeyeceğim sizi Avrupa'da söz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Üniversiteliler, size 19 Mayıs ve 29 Ekim'de iki kere burs vereceğiz. O 500'er lira parayı ne ben ne CHP verecek; bugün verilenleri Ak Parti'nin vermediği gibi. Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek size o parayı.

-Gençler, üniversitede okurken 475 lira kredi alıyorsunuz. Okul bitince işsiz kalıp babanızdan harçlık alıyorsunuz. Size meydanlarda tezek, pislik diyen bir cumhurbaşkanı değil; meydanlarda size öğretmen, abiniz gibi davranan birisi olacağım. Okul bitti, kredi ne olacak? İşe giremediği takdirde, o 475 lirayı iki yıl boyunca devlet sana ödeyecek, söz veriyorum.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlar var. Sen öde demişsin, o da sana 30 sene pirim ödemiş. Neden altmış yaşını beklesin? Onların da sorunlarını en kısa zamanda çözeceğiz.

Esnaf kardeşim, kan ağladığını biliyorum. Emeklilerin geçinemediğini biliyorum. Bayramlarda bin lira dediler. Yalan. 300 lira, 500 lira, 1000 lira alan var. Kademeli, herkese bin lira yok. Teşekkür ederiz, keşke herkese bin lira deselerdi.

Haksızlıklar var Türkiye'de. Subay emekli oluyor tazminat alıyor, astsubay almıyor. O da bu memleketin evladı değil mi? Polisler bağırıyor, 3600'ü vermiyorsun. Sendika hakkı vermiyorsun. Memur 40 saat çalışıyor. Mesai yaparsa mesaisini alıyor, polis alamıyor. Angarya bu, Türkiye Cumhuriyeti angarya yapamaz. 40 saatin üzerinde çalışırsa hakkını vereceksin.

Ey Ce-Ha-Pe, sen köprü yaptın mı diyor. Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası, TEKEL, Petkim, Tüpraş yaptın mı! Köprü yapmak kolay iş. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü, ikinciyi Özal, üçüncüyü de Erdoğan yaptı. Dördüncüyü de İnce yapar. Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne'de miting yaptım, bir sonraki gün Hakkari'ye gittim. Oradan Rize'ye, Antalya'ya geçtim. Türklerle Kürtlerin arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum.

-Doları durduramıyorlar. Ne oluyor? Binali Yıldırım'a soruyorlar, "Dolsa ne olur, dolmasa ne olur" diyor. Ekonomi Bakanı, kurun yükselmesini tanımıyor. Batırıyorlar bizi batırıyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı Ak Parti Genel Merkezi'ne çağırıyorlar. Ayıp ya, ayıp. Bağımsız bir kuruluşun başkanını nasıl parti genel merkezine çağırırsın! Sen bunu yaparsan Avrupa'daki yatırımcı sana güvenmez. Para güvenli bir liman arar. Türkiye'de işlerin doğru gitmediğini, MB Başkanı'nın talimatla çalıştığını görünce para kaçar.

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