Soylu'dan İnce'ye: Ne işin vardı Demirtaş'ı ziyaret ediyorsun?

Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu "CHP'lilere soruyorum, terörle mücadeleye karşı vicdanınız rahat mı?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesine tepki gösterdi. İnce adaylığının açıklamasının ardından, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmişti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Senin ne işin vardı da gidip cezaevinde ziyaret ediyorsun Demirtaş’ı? 6-7 Ekim’de 53 kişinin ölen insanlar ne olacak? Terör örgütünün korku saldığı insanlar ne olacak? Yasin Börüler ne olacak? CHP’lilere soruyorum, Şehitlerimize, terörle mücadeleye karşı vicdanınız rahat mı?” ifadelerini paylaştı.