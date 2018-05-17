İşte Selahattin Demirtaş'ın mal varlığı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığı

Demirtaş, yaptığı açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısının kendisine de ulaştığını aktararak, "mal varlığımı açıklıyorum" dedi. "300 bin TL değerinde bir konut, 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup" olarak mal varlığını açıklayan Demirtaş son olaraksa, "Ve bir diploma" dedi.