İnce'den trollere 'Turgut Özal' yanıtı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Amasya'da yaptığı konuşmada Fatih Portakal'ın sunduğu Liderler FOX'ta programına Turgut Özal ile ilgili olarak söylediği sözlerin çarpıtıldığının altını çizdi.

Muharrem İnce, Fatih Portakal'ın sunduğu Liderler FOX'ta programına konuk oldu programında "Demirel, Özal nasıl gittiyse öyle gidecek" sözleri nedeniyle AKP'ye yakınlığı ile tanınan kişilerin yönettiği hesaplarca sosyal medyada hedef gösterildi. Amasya'daki mitinginde bu konuya değinen İnce şunları söyledi:

"Dün akşam katıldığım programda bana sordular, 'sayın Cumuhbaşkanı kaybederse ne yapacak' diye. Ben de "Özal nasıl, Ecevit nasıl gittiyse o da öyle gidecek dedim. Şimdi bugün bazı militanlar Özal öldürülmüş ona da o mesajı vermişin diyorlar. Bunlar o kafayı nereden buluyorlar merak ediyorum. Demokrasiden bahsediyorum. Seçimle gelen seçimle gider.