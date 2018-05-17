İşte Muharrem İnce'nin 24 Haziran'a kadar olan miting programı

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçim tarihine kadar miting programı belli oldu.

GERÇEK GÜNDEM - Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'a tam gaz hazırlanmaya devam ediyor.

Muharrem İnce'nin merakla beklenen miting programından 17 Mayıs - 24 Haziran tarihlerini kapsayan miting ve etkinlik programı şöyle:

17 MAYIS PERŞEMBE



13:00 - Amasya

16:00 - Çorum



18 MAYIS CUMA



12:00 Kırklareli

17:00 Tekirdağ

İstanbul Avcılar'da iftar



19 MAYIS CUMARTESİ



İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak 14:00'te vatandaşlara seslenecek. Daha sonra ise saat 18:00'de Sinop'ta vatandaşlar hitap edecek.



20 MAYIS PAZAR

14:00 - Osmaniye

16:00 - Adana



21 MAYIS PAZARTESİ



15:00 - Bartın

17:00 - Zonguldak



22 MAYIS SALI



14:00 - Düzce

16:00 - Bolu



23 MAYIS ÇARŞAMBA



14:00 Erzincan

17:30 - Sivas



24 MAYIS PERŞEMBE



ADAY TANITIMI



25 MAYIS CUMA



Afyon, Dumlupınar, Uşak



26 MAYIS CUMARTESİ



İstanbul 3. Bölge (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri)

27 MAYIS PAZAR



İzmir 2. Bölge (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire)

28 MAYIS PAZARTESİ



14:00 - Balıkesir

17:00 - Çanakkale

29 MAYIS SALI



14:00 - Trabzon

17:30 - Artvin



30 MAYIS ÇARŞAMBA

(BOŞ)



31 MAYIS PERŞEMBE



Gümülcine, Kırcaali



1 HAZİRAN CUMA



Yenişehir Havalimanı, Bilecik, Bursa



2 HAZİRAN CUMARTESİ



Malatya, Adıyaman



3 HAZİRAN PAZAR



İstanbul



4 HAZİRAN PAZARTESİ



14:00 - Kars

17:00 - Van



5 HAZİRAN SALI



Aydın miting ve (miting sonrası Aydın'da iftar programı)



6 HAZİRAN ÇARŞAMBA



Urfa, Eskişehir miting ve Eskişehir'de iftar programı

7 HAZİRAN PERŞEMBE



Kütahya, Isparta, Burdur

8 HAZİRAN CUMA



Kastamonu, Karabük,



9 HAZİRAN CUMARTESİ



14:00 - Sakarya

17:30 - Kocaeli miting ve miting sonrası Kocaeli'nde iftar



10 HAZİRAN PAZAR



İstanbul



11 HAZİRAN PAZARTESİ

Erzurum, Diyarbakır

12 HAZİRAN SALI



Kayseri, Muğla



13 HAZİRAN ÇARŞAMBA



Ordu, Giresun



14 HAZİRAN PERŞEMBE

Yalova



15 HAZİRAN CUMA



Bayram

16 HAZİRAN CUMARTESİ VE 17 HAZİRAN PAZAR



BOŞ



18 HAZİRAN PAZARTESİ



14:00 - Kahramanmaraş

17:00 - Gaziantep



19 HAZİRAN SALI



Hatay, Antalya



20 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Mersin



21 HAZİRAN PERŞEMBE



İzmir



22 HAZİRAN CUMA



Ankara



23 HAZİRAN CUMARTESİ



Büyük İstanbul Mitingi



24 HAZİRAN PAZAR



Yalova'da oy kullanacak, daha sonra ise Ankara'ya geçecek