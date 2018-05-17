İşte Muharrem İnce'nin 24 Haziran'a kadar olan miting programı

GERÇEK GÜNDEM - Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'a tam gaz hazırlanmaya devam ediyor.
Muharrem İnce'nin merakla beklenen miting programından 17 Mayıs - 24 Haziran tarihlerini kapsayan miting ve etkinlik programı şöyle:
17 MAYIS PERŞEMBE
13:00 - Amasya
16:00 - Çorum
18 MAYIS CUMA
12:00 Kırklareli
17:00 Tekirdağ
İstanbul Avcılar'da iftar
19 MAYIS CUMARTESİ
İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak 14:00'te vatandaşlara seslenecek. Daha sonra ise saat 18:00'de Sinop'ta vatandaşlar hitap edecek.
20 MAYIS PAZAR
14:00 - Osmaniye
16:00 - Adana
21 MAYIS PAZARTESİ
15:00 - Bartın
17:00 - Zonguldak
22 MAYIS SALI
14:00 - Düzce
16:00 - Bolu
23 MAYIS ÇARŞAMBA
14:00 Erzincan
17:30 - Sivas
24 MAYIS PERŞEMBE
ADAY TANITIMI
25 MAYIS CUMA
Afyon, Dumlupınar, Uşak
26 MAYIS CUMARTESİ
İstanbul 3. Bölge (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri)
27 MAYIS PAZAR
İzmir 2. Bölge (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire)
28 MAYIS PAZARTESİ
14:00 - Balıkesir
17:00 - Çanakkale
29 MAYIS SALI
14:00 - Trabzon
17:30 - Artvin
30 MAYIS ÇARŞAMBA
(BOŞ)
31 MAYIS PERŞEMBE
Gümülcine, Kırcaali
1 HAZİRAN CUMA
Yenişehir Havalimanı, Bilecik, Bursa
2 HAZİRAN CUMARTESİ
Malatya, Adıyaman
3 HAZİRAN PAZAR
İstanbul
4 HAZİRAN PAZARTESİ
14:00 - Kars
17:00 - Van
5 HAZİRAN SALI
Aydın miting ve (miting sonrası Aydın'da iftar programı)
6 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Urfa, Eskişehir miting ve Eskişehir'de iftar programı
7 HAZİRAN PERŞEMBE
Kütahya, Isparta, Burdur
8 HAZİRAN CUMA
Kastamonu, Karabük,
9 HAZİRAN CUMARTESİ
14:00 - Sakarya
17:30 - Kocaeli miting ve miting sonrası Kocaeli'nde iftar
10 HAZİRAN PAZAR
İstanbul
11 HAZİRAN PAZARTESİ
Erzurum, Diyarbakır
12 HAZİRAN SALI
Kayseri, Muğla
13 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Ordu, Giresun
14 HAZİRAN PERŞEMBE
Yalova
15 HAZİRAN CUMA
Bayram
16 HAZİRAN CUMARTESİ VE 17 HAZİRAN PAZAR
BOŞ
18 HAZİRAN PAZARTESİ
14:00 - Kahramanmaraş
17:00 - Gaziantep
19 HAZİRAN SALI
Hatay, Antalya
20 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Mersin
21 HAZİRAN PERŞEMBE
İzmir
22 HAZİRAN CUMA
Ankara
23 HAZİRAN CUMARTESİ
Büyük İstanbul Mitingi
24 HAZİRAN PAZAR
Yalova'da oy kullanacak, daha sonra ise Ankara'ya geçecek