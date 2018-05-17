17 Mayıs 2018 12:32

İşte Muharrem İnce'nin 24 Haziran'a kadar olan miting programı

İşte Muharrem İnce'nin 24 Haziran'a kadar olan miting programı
CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçim tarihine kadar miting programı belli oldu.
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GERÇEK GÜNDEM - Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'a tam gaz hazırlanmaya devam ediyor.

Muharrem İnce'nin merakla beklenen miting programından 17 Mayıs - 24 Haziran tarihlerini kapsayan miting ve etkinlik programı şöyle:

17 MAYIS PERŞEMBE

13:00 - Amasya
16:00 - Çorum

18 MAYIS CUMA

12:00 Kırklareli
17:00 Tekirdağ
İstanbul Avcılar'da iftar

19 MAYIS CUMARTESİ

İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak 14:00'te vatandaşlara seslenecek. Daha sonra ise saat 18:00'de Sinop'ta vatandaşlar hitap edecek.

20 MAYIS PAZAR
14:00 - Osmaniye
16:00 - Adana

21 MAYIS PAZARTESİ

15:00 - Bartın
17:00  - Zonguldak

22 MAYIS SALI

14:00 - Düzce
16:00 - Bolu

23 MAYIS ÇARŞAMBA

14:00 Erzincan
17:30 - Sivas

24 MAYIS PERŞEMBE

ADAY TANITIMI

25 MAYIS CUMA

Afyon, Dumlupınar, Uşak

26 MAYIS CUMARTESİ

İstanbul 3. Bölge (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri)

27 MAYIS PAZAR

İzmir 2. Bölge (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire)

28 MAYIS PAZARTESİ

14:00 - Balıkesir
17:00 - Çanakkale

29 MAYIS SALI

14:00 - Trabzon
17:30 - Artvin

30 MAYIS ÇARŞAMBA
(BOŞ)

31 MAYIS PERŞEMBE

Gümülcine, Kırcaali

1 HAZİRAN CUMA

Yenişehir Havalimanı, Bilecik, Bursa

2 HAZİRAN CUMARTESİ

Malatya, Adıyaman

3 HAZİRAN PAZAR

İstanbul

4 HAZİRAN PAZARTESİ

14:00 - Kars
17:00 - Van

5 HAZİRAN SALI

Aydın miting ve (miting sonrası Aydın'da iftar programı)

6 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Urfa, Eskişehir miting ve Eskişehir'de iftar programı

7 HAZİRAN PERŞEMBE

Kütahya, Isparta, Burdur

8 HAZİRAN CUMA

Kastamonu, Karabük,

9 HAZİRAN CUMARTESİ

14:00 - Sakarya
17:30 - Kocaeli miting ve miting sonrası Kocaeli'nde iftar

10 HAZİRAN PAZAR

İstanbul

11 HAZİRAN PAZARTESİ

Erzurum, Diyarbakır

12 HAZİRAN SALI

Kayseri, Muğla

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Ordu, Giresun

14 HAZİRAN PERŞEMBE

Yalova

15 HAZİRAN CUMA

Bayram

16 HAZİRAN CUMARTESİ VE 17 HAZİRAN PAZAR

BOŞ

18 HAZİRAN PAZARTESİ

14:00 - Kahramanmaraş
17:00 - Gaziantep

19 HAZİRAN SALI

Hatay, Antalya

20 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Mersin

21 HAZİRAN PERŞEMBE

İzmir

22 HAZİRAN CUMA

Ankara

23 HAZİRAN CUMARTESİ

Büyük İstanbul Mitingi

24 HAZİRAN PAZAR

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