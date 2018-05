İnce'den flaş İncirlik çıkışı! Seçilirse 3 ay sonra bunu yapacak!

İşte İnce'nin 24 Haziran'a kadar olan miting programı



Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin mutluluğu huzuru barışı kardeşliği için bir büyük şemsiye altında beraber yaşamak için. Ferhat ile Şirin gibi dağları delip engelleri aşacağız.

İlk kez bugün Amasya'dan bütün milletimize sesleniyorum.

Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız kampanya yürütüyor. Bir hesap numarasına bağış topluyor.

Benim hemşehrimde para çok . Devletin helikopteri onda her şey onda. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım.

Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Kendinizi zora sokmayacak şekilde.

Değerli Amasyalılar buradaki kömür işletmesindeki peşkeşi biliyorum. Sendikaların kapatıldığını biliyorum. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda bu sorunların hepsini çözeceğiz.

İnce'den trollere 'Turgut Özal' yanıtı

Müslümanlar bu mübarek günde ABD-İsrail işbirliği ile katlediliyor. Buna dur dememiz lazım. Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Oraya gidemedi ama Gebzeye gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim

24 Haziranda cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. 3 ay içinde yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak.

Cumhurbaşkanı olduğumda seçimden 3 ay sonra ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et. 3 ay içinde iade itmezse İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ABD'de kutlarlar

POLİS VE ÖĞRETMENLERİN ATANMA VE MAAŞ SORUNU

"Polislere söz veriyorum 3600 göstergenizi çözeceğim. Subay alıyor, Astsubay neden alamıyor? Adaletsizlikleri gidereceğiz. Öğretmenlerin 3600 sorununu çözünce 200 bin öğretmen emekli olacak, yerine gençler gelecek. Polisleri sendikalı yapacağız. Angarya yok. 40 saat üstü mesailerini vereceğiz. Bunların her birini çözeceğiz."

Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan sen TEKEL yaptın mı? Ey hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hep sattın. hep sattın...

MERKEZ BANKASI

Benim çocukluğum meralarda, traktör üstünde geçti. Köylünün, çiftçinin halinden anlarım ben. Öyle yaşadın, öyle büyüdüm. Ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a souyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız

EĞİTİM

AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Benzettim mi, Allah benzetmesin. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlar tezek desin, pislik desin, ben gelecek diyeceğim. Öğrenci kartını gösteren herkese müzeler bedava olacak.

Vatanın ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunu birlikte yapacağız. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için birlikte hareket edeceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira verilecek. Ben millete yalan söylemem. Bu parayı CHP, Muharrem İnce vermeyecek. Bu para toplanan vergilerden verilecek. Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz.

İNCE DOLAR NASIL DÜŞECEK AÇIKLADI

Peki ekonomi neden sen cumhurbaşkanı olunca düzelsin? Vatandaş sorsun bunu. Türkiye her yer ile kavgalı. Türkiye'nin yargısına Avrupa güvenmiyor. Mahkemelerin talimatla çalıştığını biliyor, güvenmiyor, yatırım yapmıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda mahkemeler özgür olacak, güven verecek. Yatırım gelecek. Bürokrat atarken, sağcı mı, solcu mu diye bakmayacağım? Bizden mi, değil mi diye bakmayacağım? Ehliyeti var mı, bu mesleği yapabilir mi ona bakacağım. Dertleri beni indirmek diyor, vallahi değil. Benim derdim, doları, mazotu, benzini, euroyu, faizi indirmek. Sen oradan inince bunlar iniyorsa, sen de in be kardeşim, ne olacak?

OHAL

OHAL'i ilan ettiklerinde dolar 3,02 idi bugün 4,47. Bu OHAL , emekliye , öğrenciye yararı var mı? OHAL'in bir tek Recep Tayyip Erdoğan'a yararı var. Cumhurbaşkanı olduğumda 1 gün sonra OHAL kalkacak



"SARAY'A 2 MİLYAR DOLARI NEREDEN BULDUYSAN ORADAN BULACAĞIM"

Saray'a 2 milyar dolar harcadılar. Sen Saray'a 2 milyar doları nereden bulduysan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan ben de paraya oradan bulacağım.

Türkiye'yi 3B ile yöneteceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz.