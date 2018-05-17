Hükümetten Hakan Atilla davasına ilişkin art arda açıklamalar

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası aldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kurgu bir yargılama sonunda (16 Mayıs 2018’de) ABD New York Güney Mahkemesi, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:

“Suçsuz bir insanı bir gün de tutsan, bir gün de ceza versen haksızlıktır. Neticede başından beri belli. FETÖ'nün hazırladığı iddianamelerden yola çıkarak, Amerika'da FETÖ motifli bir dava açıldı. FETÖ'ye yakın hakimler savcılar bunu başlattı. Jüri neden karar vermekte zorlandı? Jüriye kimler baskı yaptı? Uzun zaman karar vermedi neden? Çünkü delil yoktu.

Rıza Zarrab'ın da Hakan Atilla ile ilgili bir suçlaması olmadı. Bir gün bile haksızlık. Sevinmek bana göre doğru değil, bir an önce çıkması önemli. Ama suçsuz bir insana 32 ay ceza vermek de hukuka aykırıdır.”