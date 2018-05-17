CHP'li Altıok'tan AKP İktidarında İnsan Hakları' raporu

Çalışmasında OHAL dönemi insan hakları ihlalleri, cezaevindeki gazeteci ve milletvekilleri, ihraç edilen kamu çalışanları, polis şiddetine maruz kalanlar, sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşananlar ve diğer hak ihlallerine yer veren Altıok “AKP iktidarında kadına, çocuğa, emekçiye, tercihlere yönelik baskının en üst seviyeye ulaştığını açıkça görüyoruz. “Türkiye en özgür dönemini yaşıyor diyenler “baskı ve tahrik olma özgürlüğü” kastediyor olmalılar! Yaşam tarzını beğenmediğinin tercihinden, kadının giyiminden, kahkahasından, çocuğun saç telinden, insanların kökeninden tahrik olmak ve hedef almak serbest. Adeta suç özgürlüğü var. Tahrik olma özgürlüğü cezasızlıkla pekişip meşrulaşırken, kendilerinden olmayan herkesi suçlu ilan eden ve hukuksuzca cezalandıran bir OHAL rejimi ile karşı karşıyayız” dedi.

Altıok, çalışmasında iktidarın, OHAL ve KHK’lar eliyle Türkiye’de hak ihlallerini rekor seviyeye çıkardığını belirtti. Altıok, “Seçimlere OHAL baskısı altında, tutuklu cumhurbaşkanı adayı, milletvekilleri ve belediye başkanlarının olduğu bir dönemde, gazetecilerin hapsedildiği, aydınların konuşturulmadığı bir ortamda giriyoruz. Hakların korunması ve daha da ileriye götürülmesi konusunda öncelikli sorumluluk sahibi olanların bırakın bu sorumluluğu yerine getirmeyi ihlallerin kaynağı olduğu bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok, Türkiye’nin iktidar eliyle gazeteci, aydın, akademisyen, sanatçı ve siyasetçi hapishanesi haline getirildiğini belirterek “İktidarın toplum üzerinde baskısının en yoğun olduğu bir dönemde, kutuplaşma, ayrıştırma ve hedef gösterme üzerinden toplumun çok farklı kesimlerinin her anlamda mağdur edildiği bir dönemde çok kritik bir seçime gidiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin anlamının ne olduğunu, hedef alınanın tüm özgürlüklerin, eşit hakların, birarada yaşama kültürünün, barış ve huzurun temel sağlayıcı ve koruyucu unsuru olan demokrasi ve Cumhuriyet kazanımları olduğunu topluma daha fazla anlatmamız gerekiyor. Seçmen bir yanda işsizlik, yoksulluk ve baskı bir yanda hukuk güvencesi, adalet ve özgürlükler olduğunu anlamalı" vurgusunu yaptı.

İktidarın İnsan hakları konusunda 15 yılın sonunda OHAL döneminde daha da belirginleşen verilerle dünyanın en başarısız yönetimlerden biri olduğunu ifade eden Altıok “Saray OHAL koşullarını kalıcı bir rejime dönüştürüyor. Ekonomi, yoksulluk sınırı, hak ve özgürlüklere ilişkin verilerle sabit gerçekler ortadayken ‘dünya lideri’ ‘en özgür ülke’ açıklamaları tek dilden tek sesli medyadan ilan ediliyor. İtiraz eden ise susturuluyor ve tehdit altında. Bu koşulda dünya lideri olduğumuz tek alan insan hakları ihlalleridir. 24 Haziran’da bütün emekçiler, işçiler, işsizler, kadınlar, gençler, öğrenciler, köylüler, çiftçiler ve memurlar bu iktidara tamam diyecek” dedi.

Zeynep Altıok, açıklamasının devamında dünya genelinde toplam tutuklu gazeteci sayısının 348 olduğunu, bunun 156'sının Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek “Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde sürekli geriliyor. 2010 ve 2011’de 138'inci, 2012’de 148'inci, 2013 ve 2014’te 154'üncü, 2015’te 149'uncu, 2016’da 151'inci ve 2017 yılında 155'inci sırada yer aldı. AKP OHAL ve KHK’ler eliyle aydınları, yazarları, hak savunucularını, sanatçıları, siyasetçileri, akademisyenleri kısaca kendisine muhalif olan herkesi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bundan da en çok medya, basın ve gazeteciler etkileniyor.

Zeynep Altıok’un yayınladığı çalışmada yer alan bilgi ve verilerden bazıları şu şekilde:

AKP İKTİDARINDA İNSAN HAKLARI

- 2002-2017 arasında 432 kişi faili meçhul cinayete kurban gitti

- Faili Meçhul Bırakılan Siyasi Cinayetlerin Araştırılması İçin Verilen Meclis Araştırma Önergeleri, salt AKP oylarıyla 22 kez reddedildi.

- Türkiye 2017 yılında Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 113 ülke arasında 101'nci sırada yer aldı

- 2017 Yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde En Az Denetimin Olduğu Ülkeler kategorisinde Türkiye 113 ülke Arasında 3’ncü sırada. Türkiye'nin üstünde sadece Zimbabve ve Venezuela Bulunuyor

- Türkiye 2017 Yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 113 ülke arasında 101’nci sırada yer aldı

- Türkiye 2017 Yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Temel Haklar Kategorisinde 107’nci, Kamu Düzeni ve Güvenliğinde 106’ncı Sırada Yer Aldı

- Gazeteciler Koruma Komitesi (CPJ) Raporunda Türkiye Dünyada En Çok Gazeteciyi Hapse Atan Ülkeler Sıralamasında birinci sırada

- Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin Adil Yargılanma Maddesini 20 Kez, İfade Özgürlüğü ile İlgili Maddesini ise 28 Kez İhlal Kararıyla Avrupa Ülkeleri Arasında 1. Sırada

- 2017 Yılında Küresel Barış Endeksinde Türkiye 163 Ülke Arasında 146’ncı Sırada

- 2017 Yılında İhraç Edilen Akademisyen Sayısı 2021

- Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre Türkiye 140 ülke arasında 2016 yılında 130’ncu sıradayken 2017 Yılında 131’nci sıraya geriledi

- Türkiye’de Tutuklu ve Hükümlü Sayısı: 228 Bin 993, AKP dönemi ile Artış % 285.3

- Kadın Tutuklu ve Hükümlü Sayısı: 9 Bin 985, Artış % 373

- Çocuk Tutuklu ve Hükümlü Sayısı: 2 Bin 578, Artış Yüzde 26