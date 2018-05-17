Almanya'dan sert açıklama: Türkiye kendi yasalarını ihlal etti

Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın duruşmasını izlemek üzere Sincan’a giden diplomatlara izin verilmemesi, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Almanya, İsveç, Hollanda gibi ülkelerin diplomatlarının duruşmayı izleme talebinin reddedilmesi üzerine konu hem Dışişleri’ne hem de Adalet Bakanlığı’na aktarıldı. Almanya’nın açıklamasına göre her iki bakanlık da çözüm bulmayı reddetti. Bu ihlal üzerine Almanya Büyükelçiliği twitter’den yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Türk yasaları ve diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması yine dikkat çekici bir şekilde ihlal edilerek diplomatlar gizli olmayan duruşmaya alınmamıştır. Dışişleri ve Adalet bakanlıkları bilgilendirilmiş fakat çözüm bulmayı reddedetmektedir. Bu kabul edilemez ve Türkiye’de hukuk devletinin gidişatına dair kötü bir işarettir.”