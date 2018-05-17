CHP'li Mahmut Tanal'dan 19 Mayıs yasağı tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Samsun’da düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin Samsun Valiliği tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.



Tanal, “Valiliğimizce uygun görülmemiştir yazısı ile Samsun’da Fener alayı töreni yasaklanmıştır. Bu yıl, seçimler nedeniyle milli bayramlarımızı rahat bırakırlar diye düşünmüştük ancak hükümet, milli diğerleri yok etme konusunda istikrarını sürdürüyor” dedi.



Samsun Valiliğinin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan fener alayına izin vermedi. Samsun Atatürkçü Düşünce Derneği’ne ‘Valiliğimizce uygun görülmemiştir’ yazısı gönderen Samsun Valiliği’ne sert tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:



“Milli değerler söz konusu olunca yerle bir etme konusundaki istikrarı sürdüren iktidar, bu kez seçimi de dinlemedi. AKP ile ittifak yapan MHP hakkında milliyetçi, ülkücü vatandaşlarımız ne düşünecek? Valiliğimizce uygun görülmemiştir yazısı ile Samsun’da Fener alayı töreni yasaklanmıştır. Bu yıl, seçimler nedeniyle milli bayramlarımızı rahat bırakırlar diye düşünmüştük ancak hükümet, milli diğerleri yok etme konusunda istikrarını sürdürüyor. Milli bayramlarımızın kısıtlanması, yasaklanması, günden güne unutturulmaya çalışılması kabul edilemez. Samsun Valisi konuya ilişkin derhal geçerli sebebi olan bir açıklama yapmalıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelemizi başlatmak için Samsun’a gelmesi ve bunun kutlanması, anma törenleri, etkinlikler… Bunların kime zararı var? Kimi rahatsız ediyor? Hiçbir gerekçe göstermeksizin sadece ‘Valiliğimizce uygun görülmemiştir’ yazısı göndermek, iktidar olmanın gücünü keyfi bir şekilde ve kötüye kullanmak anlamına gelir. Atatürk’e hakaret etmenin cezasız kaldığı, milli bayramlarımızın yasaklandığı, milli değerlerimizin ayakları altına alındığı, vatandaşın hafızasından milli değerlere dair her bir izin silinmeye çalışıldığı ve milletin hafızasına kastedildiği böyle bir dönem daha yaşanmamıştır. 24 Haziran, laik, demokratik, Atatürkçü, milli değerlerin yüceltildiği bir Türkiye’ye dönüş günü olacaktır.”