Gazeteciler adaylık için yarışacak

ALİ AÇAR/ CUMHURİYET- 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte gerçekleştirilecek olan milletvekilliği seçimlerinde gazeteci kökenli milletvekilleri de aday adaylık başvurusunda bulundu.

CHP’den isimleri bilinen 12 gazeteci milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunurken genel merkezin vereceği karar doğrultusunda kesin liste önümüzdeki günlerde netleşecek.

CHP’de halen milletvekilliği görevini yürüten Barış Yarkadaş, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu, Atilla Sertel, Utku Çakırözer ve Eren Erdem geçtiğimiz günlerde yeniden CHP Genel Merkezi’ne dosyalarını teslim ederek adaylık başvurusunda bulundu. MİT TIR’larına ilişkin görüntüleri Can Dündar’a verdiği iddiasıyla tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, halen Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Berberoğlu’nu cezaevinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiş, bizzat kendisi tarafından adaylık teklif edildiği belirtilmişti.

Tanınan isimler

Mevcut milletvekillerinin dışında Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, İrfan Değirmenci, Murat Aksoy ve Ferit Demir de aday adaylığı için başvuran gazetecilerden. İstanbul 2.Bölgeden milletvekili aday adayı olan Kılınç, CHP’de çeşitli görevlerde bulunurken, Asya Medya İşbirliği Örgütü’nün de kurucuları arasında yer alıyor. Kılınç, geçtiğimiz günlerde bir ilke imza atarak Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayan ilk radyo olma özelliğini de kazanmıştı. Eskişehir’den aday adaylığı başvurusunda bulunan İrfan Değirmenci ise 16 Nisan 2017’de yapılan referandum öncesinde “hayır” oyu vereceğini açıkladığı için Kanal D’deki işinden, ekranlarından uzaklaştırılan İrfan Değirmenci, “tarafsızlık” ilkesini ihlal ederek “taraf” olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Değirmenci, işsiz kalmasının ardından “Anne Ben Artist Oldum” isimli tek kişilik müzikal oyunu sahneye koymuştu.

421 gün mahpusluk421 gün mahpusluk

Gazeteci Murat Aksoy da FETÖ darbe girişiminin ardından yaptığı haberler ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek örgüt adına suç işlediği iddiasıyla 3 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Aksoy, 421 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Aksoy, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve sadece gazetecilik yaptığını söylemişti. Uzun yıllar Doğan Haber Ajansı’nın Tunceli’de muhabirliğini yapan ve memleketinden aday adayı olan Ferit Demir, bölgedeki tek profesyonel gazeteci olması nedeniyle “tek kişilik ajans” olarak nitelendiriliyordu.

Diğer yandan AKP’de ise Şamil Tayyar, Aslan Değirmenci ve Mehmet Metiner’in adaylık başvurusunda bulunduğu, İYİ Parti’de ise Orhan Uğurluoğlu ve Adnan Süer’in müracat ettiği kaydedildi. HDP’den ise gazeteci Hamdiye Çiftçi Öksüz aday adaylığı için müracaat etti. Öksüz, KCK Basın Davası’nda gözaltına alınmış 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. MHP’den ise Kayseri Meydan gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıfat Açıkgöz, eski Türkiye Gazetesi çalışanı gazeteci Mehmet Salih Arvas, Marmaris Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Temel Irmak aday adaylığı başvurusunda bulundu.