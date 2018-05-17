AKP'de ilk isim belli oldu: Sayıyı açıkladı

Abdulkadir Selvi, bugünkü, "Partilerden seçim kulisleri" başlıklı yazısında, AK Parti'de güçlü bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceğinin konuşulduğunu söyleyerek, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden iki bakanın İstanbul’a, iki bakanın Ankara’ya kaydırılacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de liste başı olacağı söyleniyor." dedi.

Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

LİDERLER milletvekili listelerini hazırlamak için kampa çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere dönüşü bütün zamanını AK Parti Genel Merkezi’ne ayırdı. Ama sadece listeler üzerinde çalıştı diyemiyorum çünkü araya Kudüs’le ilgili temasları girdi. Milletvekili listelerini hazırlamak için Erdoğan’ın elinde bir bugün, bir de cumartesi günü kalıyor. Tabii 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar olan süreyi eklemezsek. Erdoğan Yenikapı’daki Kudüs mitingi için cuma günü İstanbul’da olacak. 20 Mayıs Pazar günü ise Avrupa’daki Türklerle buluşma adına Bosna’da olacak. Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin genel kuruluna katılacak, Avrupa’dan gelen partililere hitap edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ve İngiltere’de de benzer bir durum olduğunu söylemiş ancak, ”Öncelikle partimizin buralarda kampanya yapıp yapmamaya karar vermesi gerekiyor” demişti. AK Parti bu seçim kampanyasında Avrupa’daki tek mitingini Bosna’da yapacak gibi görünüyor. Bu seçimlerde AK Parti listelerinden gurbetçi milletvekili adaylarını görebileceğiz.AK Parti’de Artvin’den başlamak üzere milletvekili listeleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Yavaş yavaş listeler şekillendiriliyor. Önceki gün Meclis kulislerindeydim. Milletvekilleri Kudüs’teki gelişmeleri, dolardaki yükselişi izliyorlar ama akılları listelerde. AK Parti’de milletvekillerinin üçte birinin listelere gireceği konuşuluyordu, kulislerde 200 sayısı kulağıma geldi. Doğrusunu Erdoğan’dan başka bilen yoktur. Cumhurbaşkanı, bugün AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelip, veda buluşmasını gerçekleştirecek.

İKİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

AK Parti’de güçlü bazı bakanların seçim bölgelerinin değiştirileceği konuşuluyor. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden iki bakanın İstanbul’a, iki bakanın Ankara’ya kaydırılacağı, Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de liste başı olacağı söyleniyor. Binali Yıldırım için Meclis Başkanlığı’nın konuşulduğunu daha önce yazmıştım. Bu durumda Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacak gibi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için çeşitli sayılar söyleniyor ama benim kulağıma gelen dış politika ve ekonomi olmak üzere cumhurbaşkanının iki yardımcısının olacağı yönünde. Hatta dış politikadan sorumlu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçiyor. Ama ekonomide sürpriz bir isim olabilir. Çünkü kimin olacağı belli değil.

CHP’DE LİSTELER ŞEKİLLENİYOR

CHP’de ise cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin meydanlara çıkması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki miting baskısını hafifletti. Kılıçdaroğlu, Çevre Sokak’taki eski genel merkez binasında parti yöneticileriyle listeler üzerinde çalışıyor. CHP Lideri bu seçime de İzmir’den giriyor. Bir ara İstanbul seçeneği konuşulmuştu ama Kılıçdaroğlu tercihini İzmir’den yana kullandı. Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in memleketi olan Sivas’tan aday gösterilmesi gündemde. CHP’de önseçim yapılmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Kılıçdaroğlu’nun, listeleri hazırlarken muhalif, ‘Muharrem İnceci’ ya da ‘Kılıçdaroğlucu’ gibi bir ayrıma gitmeyeceğini söylediği biliniyor. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları ve parti faaliyetlerine katılımı ile teşkilatla ilişkisi dikkate alınıyor. Örneğin 23 milletvekili hiçbir kanun teklifi vermemiş, 13 milletvekili 1 kanun teklifi vermiş, 10 milletvekili ise 960 kanun teklifinin altına imza atmış. Verilere bakılınca CHP milletvekillerinin enerjilerini büyük ölçüde parti içi muhalefete ve Kılıçdaroğlu’na eleştiriye ayırdığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun listelerde yeni isimlere yer vermeye çalıştığı söyleniyor. Bu arada CHP’de listeler şekillenmeye başladı. Hafta sonu PM ve MYK yapılacak, 21 Mayıs’a listeler hazır hale getirilecek. AK Parti’de değişimin daha geniş kapsamlı olacağı CHP’de ise milletvekillerinin yüzde 60’ının yerini koruyacağı söyleniyor.

Siyasette sembollerin de önemi büyük. Muharrem İnce, vizyon belgesini 19 Mayıs’ta Samsun’dan açıklayacak. Mitinglerinde şapka takan İnce, Samsun’da Kalpak giyecek gibi gözüküyor. Bu durumda başlık hazır: Kalpaklı Muharrem.