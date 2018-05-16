HKP'den İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

HKP üyeleri, bugün saat 16.00'da Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde bir eylem gerçekleştirdi. “Kahrolsun ABD-AB Emperyalistleri, Siyonist İsrail Devleti!” yazılı pankart açtı.

Eylem sırasında "Siyonist İsrail Filistin’den Defol!", "Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler", "Tanklara Karşı Taş, Filistin Halkı Kazanacak”, "Katil AB-D Ortadoğu'dan Defol!", “Filistin Halkı Yalnız Değildir!","Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği" şeklinde slogan attı.

HKP Ankara İl Sekreteri Doğan Erkan, “Değer basın emekçileri bildiğimiz gibi Arap Halkının bağrına soktuğu kama olan İsrail bir kez daha Filistin’de soykırıma girişti” dedi. Konuyla ilgili basın açıklamasını HKP Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran gerçekleştirdi.

Kıran açıklamasında "ABD Emperyalist Haydudu, onun Ortadoğu’daki İleri Karakolu Siyonist İsrail ve AB Emperyalistleri, insanlığın baş belası olmuştur. İnsan soyunun baş düşmanı bunlardır… Ve bunlar iflah olmaz. Bunlar değişmez. Bunlar dönüşmez. Bunların emperyalist devletler olma hali değişmedikçe, yani buralarda bir sosyalist devrim gerçekleşmedikçe, bunlar savaşmaya, kan dökmeye, saldırı, işgal ve ilhaklarda bulunmaya, insanlığa acılar çektirmeye; özetçe her türden ahlâki, vicdani ve insani değerleri, evrensel hukukun genel ilkelerini hiçe saymaya devam edeceklerdir" dedi.