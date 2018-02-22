CHP'li Çamak'tan tüzük önerisi

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, tüzük kurultayı öncesinde tüzük değişikliğiyle ilgili önerilerini parti yönetimine iletti ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Çamak’ın önerileri arasında kurultay delegelerinin yarısının, illerin çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenmesi, 2 dönem üst üste oy oranını düşüren genel başkanın düşürülmesi, milletvekillerinin sadece bir kez kontenjan adayı olması, diğer seçimlerde aday olabilmek için önseçime girmesi gibi öneriler yer alıyor.

Çamak, “Partimizin önüne hedef olarak koyduğu tüzük kurultayı hem içsel bir dinamizm yaratma hem de partinin 2019 seçimlerinden zaferle çıkabilmesinde anahtar bir rol üstlenecektir. Partinin yönetiminden örgütlenmesine kadar her alanda topyekûn bir ayağa kalkma dinamiğine ihtiyacımız var. Bu anlamda tüzük kurultayı partimiz için bir fırsat olarak görülmelidir. Tabandan yükselen seslerin ve beklentilerin layıkıyla karşılık bulması kurultayımızın da başarısının göstergesi olacaktır” dedi.

CHP’ye bu dönemde hayati rol düştüğünü belirten Çamak, “Önümüzdeki yerel ve genel seçimler Türkiye Cumhuriyeti açısından bir beka sorunu teşkil etmektedir. Böylesine kritik bir süreçte, ülkede olmayan demokrasi ve adaleti her şeyden önce kendi içinde gerekli dinamizmi sağlayıp gerçekleştirmiş bir parti kitlelere güven ve umut verebilir. Halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentileri büyüktür. Bugün, ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, kitlelerin sığınabildiği yegâne alan partimizdir. Tüm kesimleri kucaklayan, çağdaş, demokratik ve hukuka dayalı bir sistemi kendi içimizde inşa edebildiğimiz ölçüde ülkemizde de bunu inşa edebileceğimizin güvencesini daha samimi bir biçimde verebiliriz” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak’ın tüzük değişikliği önerilerinden satırbaşları şöyle:

KURULTAY DELEGELERİNİN BELİRLENMESİ- Seçilmesi gereken toplam kurultay delegesi sayısının yarısı olan 600 delegelik; illerden seçilecek milletvekili sayısına göre illere tahsis edilmelidir. Geri kalan (600) delege sayısı ise; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam oya bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil etmelidir. Böylece hem temsilde adalet sağlanır hem de CHP seçmenlerinin o ildeki mevcut oranlarına göre temsilci göndermelerinin önü eşit bir şekilde açılmış olur.

Partinin her kademesinde geçerli olan (%33) cinsiyet ve (%10) gençlik kotası Kurultay delegeleri için de geçerli olmalıdır.

Üst üste 2 defa milletvekili seçilmeyen illerde aynı kişiler üst üste 3 defa kurultay delegesi olmamalıdır.

PARTİ MECLİSİNİN YAPISI

PM üyeleri 100 kişiden oluşmalı ve özellikle milletvekili seçilmeyen her ilden en az 1 temsilci olacak şekilde belirlenmelidir.

PM’de il temsilciliği modeli her il için uygulanarak, 81 ilden PM’de temsilcileri bulunmalıdır. PM adaylıkları için başvurular 81 il dışındaki genel açıktan PM adaylığı şeklinde olabildiği gibi direkt o il bazındaki PM adaylığı şeklinde de gerçekleşir.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

MYK üyeleri 81 ilden PM temsilcileri veya açıktan üyeler arasından seçilmelidir. Ayrıca MYK’da Türkiye’deki 7 bölgeden en az birer temsilci olmalıdır. MYK’da bulunan bölge temsilcileri (genel başkan yardımcıları) kendi bölgelerindeki PM temsilcileri ve milletvekilleri ile düzenli ve koordineli çalışmalar gerçekleştirmelidir. Bölgelerden sorumlu MYK üyeleri PM üyeleri, diğerleri ise genel başkan tarafından seçilmelidir. B

MİLLETVEKİLİ ADAYLIKLARI

Bir kişi tüm genel seçimlerde en fazla bir defa kontenjandan faydalanmalı ve diğer dönemler önseçime girmeden aday olarak gösterilmemelidir.

GENEL BAŞKANLIK-İki dönem üst üste genel seçimlerde oy oranını düşüren genel başkanın başkanlığı düşmelidir.

TEŞKİLAT YAPILANMASI- CHP’nin bulunduğu il, ilçe veya belde’de(gerçekleşen yerel ve genel seçimlerde) oy oranlarında 3 dönem üst üste düşme olan yönetimler (başkan nezdinde aynı kadro ise) feshedilip yenilenmeli.