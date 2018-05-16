Kani Beko: Direnen Filistin halkı kazanacak

CHP’li Beko Filistin halkının özgürlük mücadelesine ve Ortadoğu barışına vurgu yaparken, “Filistin'de İsrail'in kanlı saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Binlerce insan İsrail'in saldırısı sonucu yaralanırken, onlarca insan da öldürüldü. Bu katliamı şiddetle lanetliyorum” dedi.



BU KIYIM TÜM DÜNYANIN UTANCIDIR!



Kani Beko açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İnsanlık açısından yaşanan bu büyük kıyım sadece İsrail’in değil tüm dünyanın utancıdır. Failler kadar seyirci kalanlar da bu katliama ortaktır. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararı Ortadoğu hegemonya mücadelesinde yeni ve kanlı bir sayfa açmıştır. Emperyalizmin gölgesindeki İsrail, insanlık dışı uygulamaları ve katliamlarıyla Ortadoğu’nun bağrına adeta bir hançer gibi saplanmaya devam ediyor. Bugün Ortadoğu barışının önündeki en büyük engel de İsrail ve onun hamisi emperyalist ülkelerdir.”



Kudüs’ün, sadece katliamların değil aynı zamanda direnişin de başkenti olduğunu hatırlatan Kani Beko, “Filistin halkı on yıllardır bütün dünyanın gözü önünde zulme, baskıya ve ayrımcılıklara direnmektedir. Türkiye halkları, emeğiyle geçinen onuruyla yaşayan işçiler her zaman olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının yanındandır. Filistin direnişe destek olmak, sadece Filistin davasına sahip çıkmak değildir. Filistin’e sahip çıkmak dünya barışına sahip çıkmaktır, hürriyetimize, halkların özgürlüğüne sahip çıkmaktır”dedi.



‘HEPİMİZ İSRAİL’E KARŞI DİRENİŞİN BİRER NEFERİYİZ’



Beko şöyle dedi: “Taşeronlaşmaya karşı çıkan işçiler, hukuksuz ihraçlara karşı mücadele veren kamu emekçileri, şiddete ve tacize hayır diyen kadınlar, gerçekleri yazdığı için tutuklanan gazeteciler, barış isteyen akademisyenler, ırmağına, ormanına ve kentine sahip çıkanlar, gençler… Hepimiz Filistinliyiz, Hepimiz İsrail’e karşı direnişin birer neferiyiz!”



‘ONLAR KURTLA KUZUYU YİYİP, ÇOBANLA AĞLAYANLARDIR’



Filistin Direnişi’nin sadece bir sembol olmadığını, maskeleri tek tek düşüren bir turnusol kâğıdı olduğunu kaydeden Kani Beko, hükümete somut adım atma çağrısı yaptı. Beko, “Bu katliamın ardından iktidar çevrelerinden de eleştiriler geldi. Ancak sorumluluk makamında oturanların görevi eleştirmek ya da açıklama yapmak değil, somut ve sonuç alıcı adımlar atmaktır. Bir yandan İsrail ile ticaret yapan çevreler diğer yandan İsrail protestoları düzenlemektedir. Onlar kurtla kuzuyu yiyip çobanla ağlayanlardır. Türkiye’de devam eden OHAL, İsrail politikalarını hatırlatmaktadır kendi vatandaşlarına zulüm ve ayrımcılık uygulayanlar, en barışçıl gösterileri dahi büyük bir şiddetle bastıranlar Filistin halkının gerçek dostu olmazlar!



Bugün Filistin halkı için sözde gözyaşı döken AKP, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan anlaşmalara çok önceden imza atmıştır.



AKP hükümeti İsrail ile çok sayıda ticari, askeri ve teknolojik ortaklık

yürütmektedir. Filistin halkına destek vermek için atılacak ilk adım İsrail ile bütün ticari, askeri ve kültürel ilişkileri kesmektir” ifadelerini kullandı.

Beko açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bir kez daha İsrail saldırısını şiddetle lanetliyorum. Irk, din ve dil ayırımı olmaksızın tüm insanların bir arada, özgürce yaşayabildiği bağımsız, demokratik ve laik Filistin’e olan özlemimi ifade ediyorum. Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum halklara selam olsun. Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın Barış! Emperyalizm ve işbirlikçileri yenilecek; Filistin halkı kazanacak!”