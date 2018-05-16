Vatan Partisi’nden Filistin Büyükelçiliği'ne ziyaret

Dayanışma ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükelçi Faed Mustafa, “Yanımızda sizlerin, dostlarımızın olduğunu biliyoruz” dedi.

İsrail’in Gazze’deki katliamının ardından harekete geçen Vatan Partisi bugün Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer, Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Enç ile Avukat Nusret Senem bugün sabah saatlerinde Filistin Büyükelçiliği’ne gitti. Büyükelçi Faed Mustafa ile bir araya gelen heyet, parti olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

‘ABD KATLİAMLARI KÖRÜKLÜYOR’

ABD ve İsrail’in bölgede barışı, huzuru değil katliamları körüklediğini belirten Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan şunları ifade etti: “Öncelikle yaşanan bu olaylar sadece sizin değil Türkiye’nin sorunudur. Bir kere daha anlaşıldı ki İsrail ve onun arkasındaki ABD bölgede barışı, huzuru değil düşmanlıkları ve katliamları körüklüyor. İsrail’in saldırısı sonucu şehit olan Filistinliler bizim de şehitlerimizdir. Onlar ezilen dünyanın şehitleridir. Biz Vatan Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz.”

‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI HEP HİSSETTİRDİNİZ’

Vatan Partisi’nin yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükelçi Faed Mustafa da duygularını şöyle dile getirdi: “Türk milletinin yanımızda olduğunu biliyoruz. Her zaman hissettirdiniz bunu. Bu Türkiye-Filistin halkının arasındaki özel ilişkidir. Yanımızda sizlerin, dostlarımızın olduğunu biliyoruz. Siz de yalnız değilsiniz.”

Yapılan ziyaretin ardından Büyükelçi Faed Mustafa, Vatan Partisi heyetine Türkiye-Filistin bayraklarının olduğu bir poşu hediye etti.