'AKP samimiyse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatsın'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İsrail Devleti’nin Filistin halkına yönelik saldırılarını ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İsrail Ordusu’nun ABD desteğiyle tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işlediğini ifade eden CHP’li Tüm, hükûmete İncirlik ve Kürecik üslerini kapatma çağrısında bulundu.

‘İsrail, Fadi Abu Salah’ın önce toprağını, sonra bacağını, şimdi de hayatını elinden aldı’

CHP’li Mehmet Tüm, basın toplantısında şunları dile getirdi: “ABD’den destek alan işgalci İsrail devleti, haksızlığa baş kaldıran, toprağını ve vatanını koruyan Filistinlilere kan kusturmaktadır. Önceki gün yapılan gösterilere müdahale sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 70’e yakın kişi katledilmiş, 3 bine yakın sivil yaralanmıştır. Filistinliler Gazze’de İsrail ateşine sapanlarla taş atarak karşılık vererek İsrail terörüne, emperyalizme ve işgal karşı direnmektedir. Eylemcilerden 30 yaşındaki Bilal diyor ki: ‘Eğer yarımız ölsek bile umurumuzda değil. Eylemlere devam edeceğiz ki diğer yarımız onuruyla yaşayabilsin.’ 2014'te İsrail'in saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, yine bir İsrail saldırısında önceki gün hayatını kaybetti. Elinde sadece bir taş vardı. Önce topraklarını aldılar, sonra bacaklarını, şimdi ise hayatını elinden aldılar. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün ölenler arasında 8 aylık Leyla isimli bebeğin de bulunduğu ifade edildi. Bebeğin ailesi cenazelerini teslim aldıkları Leyla'nın başında ağıtlar yakıyordu. Bu katliamlardan insanlık utanç duymalıdır.”

‘Gazze doğalgazı üzerinden iş birliği anlaşmaları yapanların saldırıyı kınamaya hakkı yoktur’

“AKP iktidarının sözde Filistin halkının yanında olduğuna dair açıklamaları yalandan başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinin tam da büyükelçiliğin taşınacağı güne denk gelmesi, bir tesadüf değildir. Bir taraftan Filistin’i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan Amerika’nın, İsrail’in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. Mavi Marmara’dan sonra 20 milyon dolara davayı kapattıran, Mavi Marmara’da şehit olanların ailelerine ‘oraya giderken bana mı sordunuz’ diye kızan, Gazze doğalgazı üzerinden iş birliği anlaşmaları yapanların İsrail’i kınamaya hakkı yoktur. Orada Amerika ve İsrail’le izlenen stratejik ortaklığı bozmadan sadece lafla ‘saldırıyı kınamak’ bir siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri de Amerikan emperyalizmine uşaklık ederek Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yummuşlardır.”

‘Deniz Gezmiş’e ‘eşkıya’ diyenler, Filistin halkının direnişini anlayamazlar’

“Arap dünyasının ve AKP’nin bu ikiyüzlü tavrı, Filistinli direnişçileri yüzüstü bırakmaya devam edecektir. Ama ne olursa olsun, bu topraklarda Filistin davasına sahip çıkan, emperyalizme karşı canını siper eden milyonlarca insan bulunmaktadır. Bunların başında bu ülkenin devrimcileri, Deniz Gezmiş ve arkadaşları gelmektedir. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne katılarak orada direnişi örgütlemişler ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermişlerdir. Bugün Deniz Gezmiş’e eşkıya diyen, 6. Filonun önünde Amerikan askerine secde edenler, emperyalizme karşı direnişin ne olduğunu asla bilemezler. Filistin davası bir insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Bundan 70 yıl önce, Filistinlilerin göçe zorlandığı Nakba Günü’nde, Amerika, İsrail ve onların sessiz işbirlikçilerinin yaptığı bu katliamı bir kez daha şiddetle kınıyoruz.”

‘AKP eğer samimiyse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatsın!’

“Eğer AKP söylediklerinde samimiyse, geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajları yayınlamak yerine şunları yapmalıdır: Bu zulüm karşısında en başta İsrail’e karşı ciddi ticari yaptırımlar uygulanmalıdır. Ticari anlaşmalar askıya alınmalıdır. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi, İsrail’le yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma bir an önce feshedilmeli ve para iade edilmelidir. En önemlisi Amerika ve İsrail’e karşı İncirlik, Kürecik üsleri tamamen dönüşümsüz şekilde kapatılmalıdır. Suriye’de süregelen savaşın bitmesi adına bir an önce Esad’la masaya oturulmalıdır.”

‘Onurlu bir direniş gösteren Filistinlilerin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz’

“Biz, CHP olarak, dün olduğu gibi bugün de, İsrail terörüne ve emperyalizme karşı direnen mazlum Filistin halkının yanında olacağız. İşgale karşı onurlu bir direniş gösteren Filistinlilerin mücadelesini sonuna kadar sahipleniyoruz. Topraklarını korumak uğruna, yaşamını feda eden, dünkü saldırıda hayatını kaybeden tüm Filistin şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Dün parlamentoda üç parti ortak bir bildiriye imza attık. Bundan sonra da hükûmetin atacağı her olumlu adımın ve yaptırımın destekçisi olacağız. AKP’yi Filistin konusunda daha tutarlı bir politika izlemeye davet ediyoruz. Filistin halkının kendi topraklarında bağımsız ve özgür yaşaması için Amerikan emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı sonuna kadar mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşasın Filistin halkının haklı mücadelesi!”