HDP'den Ahmet Şık'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama!

Yavuz Oğhan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “İkinci turda Kürtlerin beni desteklemeyeceği konusu bir şehir efsanesi” açıklamasını sordu.

“Herkesin ikinci turu kafasından çıkarması gerekiyor” diyen Temelli, “Çünkü ikinci turu konuşmaya başladığınız andan itibaren birinci turu değersizleştirmeye başlıyorsunuz. Bizim herkese tavsiyemiz: Cumhur İttifakı karşısında başarılı olmanın yolu herkesin birinci turu önemsemesi ve bütün gücüyle birinci tura asılmasından geçiyor. Bunu başarabildiğimiz ölçüde ikinci tur konuşulabilir hale gelecek. Aksi halde çok ciddi riskler bizi bekliyor” dedi.

Temelli, önceliklerinin birinci tur ve Selahattin Demirtaş’ın ikinci tura kalması olduğunu belirtti.

‘DEMİRTAŞ ÇAĞRILARI ÖNEMLİ’

Gazete Duvar'ın haberine göre Yavuz Oğhan, diğer partilerin Demirtaş’ın tahliye edilmesi çağrılarını ve “Demirtaş’ın tahliyesi ve halkla yüz yüze gelmesi çok şeyi değiştirir mi?” sorularını yönetti. Bunun üzerine Temelli, şunları söyledi:

“Bizim tabanımız kararını çoktan verdi. Ama Türkiye’de 50 milyon seçmen var. Bu programı herkese anlatmak lazım. Biz Selahattin Bey’in mesajları mektup ya da sosyal medya ile ulaştırıyoruz ama birinci ağızdan kendisinin anlatması gerekiyor, nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlatmalı. Bütün adayları inlemek ve kararını netleştirmek herkesin hakkıdır. Bu nedenle herkesin serbest bırakılsın çağrısı önemlidir.”

‘SÜRPRİZ ADAYLAR VAR’

Gazeteci Ahmet Şık’ın milletvekilliği adaylığı iddiası sorulan Temelli, “Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu” dedi.

“Başka sürpriz, bizi şaşırtacak adaylar da var mı?” sorusu üzerine Temelli, “Tabi var. Biz aday adaylarımız üzerinden çok konuşmuyoruz. Çünkü son değerlendirme yapılana kadar. Ahmet ismi basına düşmüş” diye yanıt verdi.