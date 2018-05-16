CHP Mersin'den milletvekili adayları açıklaması

Mersin'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar



Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin milletvekili adaylarıyla ilgili olarak kimi haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin ön seçim geleneği olan tek partisidir. Ancak hem baskın bir seçimle karşı karşıya kalmamız hem de genel seçime ittifak halinde giriyor olmamız nedeniyle milletvekili adaylarımızın tüm seçim çevrelerinde "Merkez Yoklaması Yöntemi" ile belirlenmesine karar verilmiştir.



Genel Merkezimiz, milletvekili adaylarını tespit ederken il örgütlerinden de "Genel Merkeze yardımcı olunacak şekilde kanaat oluşturulmasını" talep etmiştir. Ancak bu kanaatin herhangi bir oylama sonucuyla değil, istişareler yoluyla oluşturulması ve ayrıca, bölge dengelerinin de gözetilmesi önemle vurgulanmıştır.



Mersin'de de süreç bütünüyle bu şekilde yürümektedir. Partimizin milletvekili adaylarının belirlendiği ya da milletvekili aday adaylarına dair nihai kanaatin şekillenmiş olduğu yolundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Partimizin bütün üyeleri, yöneticileri ve aday adaylarımız 24 Haziran seçimlerinin hayati öneminin bilincindedir. Her birimiz bu sorumlulukla çalışmalarımızı çok yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Milletvekili adaylarımız kısa bir süre içinde Genel Merkezimizce açıklanacak ve ondan sonra da aynı kararlılıkla, aynı tempoyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 24 Haziran seçimlerinin hiçbir kişisel boyutu olamayacağının, bu seçimin bütünüyle bir ülke davası, bir varlık yokluk meselesi olduğunun hepimiz farkındayız."