'İsrail ile askeri ve ticari ilişkiler kesilecek mi?'

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, “Sizin normalde Filistin gibi bir derdiniz yok, Filistin sadece oy getirdiği müddetçe bir anlam ifade ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, TBMM genel kurulunda söz alarak İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamı kınadı ve AKP hükümetine ‘İsrail’e karşı somut yaptırımlar uygulama’ çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs'e taşıması sonrasında Gazze'de direnen onlarca Filistinlinin katledildiğini kaydeden Çamak, “Filistin halkına bunu yapan Siyonistler kadar, Filistin sorunundan beslenip bütün Filistin düşmanı oluşumlarla iş tutan iş birlikçiler de bundan sorumludur. Buradan iktidara sormak istiyorum: Sizin elinizde devleti yönetme yetkisi var. Bununla ilgili büyük mitingler düzenlemeden önce, neden İsrail'i gerçek anlamda zora sokacak somut yaptırımlar uygulamaktan kaçınıyorsunuz? Neden rekor düzeyindeki askerî ve ticari ilişkileri kesmek hiç aklınıza gelmiyor? Çünkü biliyoruz ki sizin normalde Filistin gibi bir derdiniz yok, Filistin sadece oy getirdiği müddetçe bir anlam ifade ediyor” dedi.