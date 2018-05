Tanal: Hükümet askerin tazminatını vermiyor

Tanal, “Mart’ta, Nisan’da ve Mayıs’ta 3 ayrı soru önergesi verdim. 3’üne de cevap yok. Hükümet askerinin parasını vermiyor” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her ayın 15’inde aldığı ek görev tazminatının 5 aydır yatmadığını ifade etti. Konuya ilişkin 3 soru önergesi veren Tanal, askerin hakkı olan paranın bir an önce hesaplarına yatmasını gerektiğini kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:



“Her ay Suriye’de görev yapan askere 4 bin 300 ile 4 bin 4500 arasında ek görev tazminatı sözü verildi. Geçen sene de aynı sıkıntı olmuştu. Meclis’te dile getirmemin ardından tazminatlar yatmaya başlamıştı. Askerin tazminatı düzenli şekilde yatması için gerekirse her gün Meclis’te dile getiririz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında ek görev tazminatları neden yatmadı? Askerlerin maaşı üzerinden tasarrufa mı gidildi. Eğer öyleyse, çok yanlış bir yerden tasarrufa gidildi. Askerin en ufak bir moral bozukluğu Allah korusun hayatlarını tehlikeye sokacaktır. Asker bunu gurur meselesi yapar dile getiremez. Ancak siyasiler buna izin vermemelidir. Askerin ek göstergesinin yatmaması hükümetin ayıbıdır. Askeriye de moral neredeyse terörle mücadelenin seyrini değiştirebilirken askerler neden moralsiz bırakılıyor? Bu riske neden giriliyor? Sözde millilik yapan iktidar, askerin parasına göz dikmeyi bıraksın.” Tanal’ın soru önergesi ise şöyle:

Sınır ötesi operasyonlara katılan asker, polis ve jandarmaya verilmesi gereken ek göre tazminatlarına ilişkin olarak;



1. 2018 Ocak ayından bu yana, sınır ötesinde (Afrin, İdlib, El Bab) göre yapan asker, polis ve jandarmaya ek görev tazminatlarının (4 bin 300- 4 bin 500)hala yatmadığı bilgisi doğru mudur?



2. Aynı konuya ilişkin 16.03.2018 tarihinde şahsınıza sorduğum soru önergesi de henüz cevap bulmamıştır. Mart ayından bu yana ek görev tazminatlarının yatmadığını söylememe rağmen mayıs ayına kadar konuya ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Bunun nedeni nedir?



3. 5 aydır yatmayan ek görev tazminatı sınır ötesi operasyonlarına katılan güvenlik güçlerimizin hesabına ne zaman yatacaktır? Faizleri de yatacak mıdır?



4. Yatacak ise 5 ayın hepsi toplu bir şekilde mi yatırılacaktır? Yatırılması gibi bir planlama yoksa nedeni nedir?



5. Şu anda sınır ötesi operasyonda bulunan kaç güvenlik gücü personelimiz vardır? Kaçının ek görev tazminatı eksiksiz yatmıştır?



6. Sınır ötesi operasyonlarda zorlu bir görev ifa eden güvenlik güçlerimiz, 5 aydır hak ettiği parayı alamıyor. Güvenlik güçleri arasında olması muhtemel bir moral bozukluğuna ve motivasyon düşüklüğüne sebebiyet verilerek operasyonlar neden riske atılmaktadır?