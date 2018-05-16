Gürer: 109 bin öğretmen açığı neden giderilmiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 109 bin öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde, öğretmen olmak için atama bekleyen binlerin olmasının anlaşılır bir durum olmadığını söyledi.

Aynı okulda aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statülerle ayrıştırılmasına tepki gösteren Gürer, kamuya personel alımlarında yazılı sınav haricinde yapılan mülakatların da kaldırılması gerektiğini belirtti.

109 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, atama bekleyen 400 bin öğretmenin yaşadığı mağduriyetini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığının verilerini göre ülkemizde 109 bin öğretmen açığın bunduğunu ifade eden Gürer, “Öğretmen açığı bu kadar yüksek rakamlara ulaşmışken, 400 bin öğretmenin atama beklemesi anlaşılır bir durum değildir” dedi.

AYNI İŞİ YAPAN ÖĞRETMENLER ARASINDA MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR

Hükümetin öğretmen açığını atama yaparak kapatmak yerine, “ücretli”, “vekil”, “sözleşmeli” gibi uygulamalarla sorunu gidermeye çalıştığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giren öğretmenler, kadro açısından farklı statülerle ayrıştırılıyor. 904 bin öğretmenin görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu öğretmen sayısı 784 bindir. 39 bini sözleşmeli olmak üzere, 120 binden fazla öğretmen ise diğer adlarla görev yapmaktadır. Aynı okulda kadrolu bir öğretmenle, sözleşmeli veya ücretli bir öğretmenin aynı işi yapıyor olmasına rağmen farklı statülerde olmasının, ciddi sorunları da beraberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. Hem aldıkları maaş hem de diğer kazanımları açısından değerlendirildiğinde, ücreti ve sözleşmeli adıyla ders veren öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.

EĞİTİM CAMİASI, SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GELDİ

AKP hükümetinin, her konuda olduğu gibi milli eğitim konusunu da adeta eline yüzüne bulaştırdığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eğitimde yaşanan sorunlar hat safhaya ulaştı. Öğretmenlerin sorunları, atama bekleyen öğretmenler, sınav sistemindeki aksaklıklar, müfredat değişiklikleri, taşımalı eğitim sistemi, derslik sorunu gibi problemler, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını sorunlar yumağı haline getirmiştir” şeklinde konuştu.

MÜLAKAT SİTEMİ ORTADAN KALDIRILMALI

Sadece öğretmen alımlarında değil, kamuya personel alımlarının tamamında mülakat sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğine de değinen Ömer Fethi Gürer, “ Öğretmen alımlarında ya da kamuya alınacak diğer personel sınavlarına giren adaylar, zaten tüm şartları yerine getirdikten sonra bu sınavlara girebiliyor. Sınavdan başarılı sonuç alan adayların, bir de mülakata tabi tutulması, beraberinde farklı iddiaları da gündeme getiriyor. Mülakat sisteminin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konutu.

EĞİTİMDEKİ SORUNLAR, CHP İKTİDARIYLA SONA ERECEK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimdeki çarpık sistemin, 24 Haziran seçimlerinde CHP iktidarıyla son bulacağını da belirterek, “Eğitim sistemi, tüm öğrenci ve öğretmenler için, aydınlık yarınların kapılarını aralayacak bir şekilde, yeniden düzenlenecek, daha modern ve daha çağdaş bir hale getirilerek, eğitimdeki sorunlar tamamen ortadan kaldırılacaktır” dedi.