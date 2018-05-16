16 Mayıs 2018 19:31

Muharrem İnce'den 'Barış Atay' tepkisi

Muharrem İnce'den 'Barış Atay' tepkisi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatro sanatçısı Barış Atay'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasını tepki gösterdi.
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Mitinglerine bir gün ara veren Muharrem İnce, İstanbul’da www.cumhuriyet.com.tr’nin sorularını yanıtladı.

Barış Atay'ın gözaltı süresi uzatıldıBarış Atay'ın gözaltı süresi uzatıldı

 

Kendisinin ülkeyi yönetme iddiası olduğu için “Devri sabık yaratmayacağım” dediğini anımsatan İnce şöyle devam etti:

“Öncelikle Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor.

Ama ben Atay gibi düşünmüyorum. Bu ülke siyasetçilerin birbirine yönelik ’Seni Yüce Divan’a göndereceğim’ tehditleriyle çok zaman kaybetti. Ben siyasetçiyim. Yapmam gereken mevcut siyasetçileri tehdit etmek değil, adil bir yargı düzeni kurmaktır. O yargı gerekirse eskiden görev yapanların, gerekirse de beni yargılar..”

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