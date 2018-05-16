CHP'li Bayır: Müdür bizim önümüzde gelen talimatla görevden alınmıştır

Görüşmede Türkiye gündemine de düşen Atatürk Lisesi’ndeki İzmir Marşı krizini Vali Ayyıldız’a anlatan CHP’li 2 İzmir Milletvekilinin değerlendirmesi üzerine telefonu alıp İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’yi arayan Vali Ayyıldız, söz konusu müdürün görevden alınması talimatını verdi.

İzmir Marşı'ndan rahatsız olan müdür görevden alındı

Dernek Başkanı Saraç, sorunun kişisel hatalardan kaynaklanan bir durum olmadığını, bir zihniyet sorunu olduğunu kaydederek, “Bu çağdışı zihniyetin okullarımızdan gitmesini ve tüm okullarımızın çağdaş, laik, özgürlükçü bir eğitim sistemine kavuşmasını istiyoruz. Bu okulun velisi-mezunu-öğrencisi ve emekçileriyle, Cumhuriyet’i ve Anayasayı’yı esas alan temel değerleriyle bir bütün olduğunun kavranarak, irade ve idare gösterilmesini tüm yetkililerden acil olarak ve ısrarla talep ediyoruz. Tavrımızın net ve kesin olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLER ORTAK AÇIKLAMADA HAZIR BULUNDU

Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile CHP ve İYİ Parti üyeleri bugün saat 16.00’da okul binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır ile CHP İzmir Milletvekili Aday Adayı ve DİSK Genel eski Başkanı Kani Beko ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın Yardımcısı-CHP Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak ile çok sayıda Atatürk Lisesi öğrenci, mezun, aileleri ile CHP ve İYİ Parti üyeleri katıldı.

VALİ TALİMAT VERDİ

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen dernek başkanının ardından megafonu alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşerek durumu anlattıklarını, bunun üzerine Valinin İzmir İl Milli Eğitim Müdürünü yanlarında arayarak adı geçen okul müdürünün görevden alınması talimatı verdiğini açıkladı.

BAYIR: MÜDÜR BİZİM ÖNÜMÜZDE TALİMATLA GÖREVDEN ALINMIŞTIR

CHP İzmir Milletvekili Bayır, Vali Ayyıldız ile yaptıkları görüşmeyi ve sonucunu şu şekilde aktardı: “Olanları anlattık. Birileri sayın valimize farklı bir şeyler anlatmışlar. Ancak sayın vali bizi can kulağıyla dinledi. Yanındaki telefonu kaldırdı. İl milli eğitim müdürlüğünü bağlayın bana dedi. Bağladıktan sonra, ‘Derhal bu müdürü görevden alacaksınız’ dedi. Dedik ki bu müdür görevden alınana kadar biz burada toplanmaya devam edeceğiz demiştik. Ancak valinin bize verdiği söz yarın sabah medyaya düşecektir. Bizim önümüzde talimatla görevden alınmıştır. Alınmaması durumunda yarın yine buradayız. Ama eğer alınmışsa yapacak bir şey yok.” Tacettin Bayır’ın açıklamasının ardından katılımcılar sık sık ‘Yobaz müdür istemiyoruz, müdür istifa’ sloganları attı. Açıklamanın ardından CHP ve İYİ Partili yönetici ve Milletvekilleri ile katılımcılar hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı okudu.