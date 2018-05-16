CHP İzmir'den Filistin isyanı

İzmir'de protestonun adresi Konak Meydanı oldu.

Kemeraltı Çarşısı girişinde 81 ille eşzamanlı yapılan eyleme ve basın açıklamasına CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili de katılım gösterdi.

CHP İl Başkanı Yücel İsrail'i sert sözlerle eleştirdiği açıklamasında, "Filistin’ de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği, insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devlet’inin yetmişinci kuruluş yıldönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi, bu yanlış politikasını terk etmeye; İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail’in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNİ AÇAN CHP MASUM FİLİSTİN HALKININ YANINDADIR!

Yücel şunları söyledi: ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP’nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD’nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye’nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur.

İSRAİL TECRİT EDİLMELİDİR!

CHP İl Başkanı ayrıca, "Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail’i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.