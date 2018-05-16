CHP'li vekil ‘Sen kimsin ulan’ skandalını Meclis’e taşıdı

SÖZCÜ - Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın güvenlik kontrol noktasında durdurulan aracını “Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın” diyerek polislere aratmadı. Sözcü’nün ulaştığı görüntüler eşliğinde kamuoyuna yansıyan “Kimsin lan sen” skandalı Meclis’in de gündemine taşındı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya yazılı soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın nizamiyesinde meydana gelen olayda; Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve Şırnak Çevre ve Şehircilik İl müdürü İlker Yavuz'un içerinde bulunduğu bir aracın polis kontrol noktasında diğer tüm araçlar gibi durdurulduğu esnada “sen benim kim olduğumu biliyor musun” sorusunu sorup, elindeki iktidar veya devlet gücünü kamu düzenini sağlamakla görevli memurlar üzerinde test eden iki müdürün istismarını kamuoyu günlerce konuşmuştu.

Sadece kendilerine verilen görevlerini yapmakta hükümlü olan polis memurları, ilgili kişiler hakkında tehdit, hakaret ve görevlerini yapmalarını engelledikleri için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı. Gönül rahatlığı içerisinde sadece adaletin tecelli edeceği günü bekleyen polis memurları bir anda başka bir skandalla karşı karşıya kaldılar ve kendilerini ildeki farklı ilçelere sürgün edilmiş durumda buldular. Tüm bunlar yetmezmiş gibi müdürün aracını durduran polis memurları hakkında FETÖ'cü iması ortaya kasıtlı bir şekilde atılarak, “kimsin sen skandalı” telafisi mümkün olmayan bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

Tekin, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya cevaplanması için şu soruları yöneltti:

-Kanunlar çerçevesinde Bakanlığınız tarafından çıkarılan genelgeyi uygulamaya çalışan 5 polis memurunun görev yerleri hangi gerekçelerle

değiştirilmiştir?

– iktidarın ya da devletin imkanlarını kişisel küçük iktidar alanları olarak tahkim etmeye çalışan Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve Şırnak Çevre ve Şehircilik İl müdürü İlker Yavuz hakkında herhangi bir soruşturma açılmış veya işlem yapılmış mıdır?

– Polis memurları hakkında yerel bir gazetede çıkan ve kendilerini Fötö'cü olarak göstererek haklarında olumsuz kamuoyu yaratmak isteyen kişilerin ifadelerine başvurulmuş mudur? Bu kişilerin İl Sağlık Müdürü ve İl Çevre ve Şehircilik müdürü ile herhangi bir bağlantıları var mıdır?

– “‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sorusunu soran ve kamu çıkarı için kendi imtiyazlarından vaz geçmesini bilmeyenlere karşı neden etkili mücadele edilmiyor?