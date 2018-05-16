İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta 9 kriteri

Ana Muhalefet Partisi CHP’de, liste, kampanya ve seçim bildirgesi çalışmalarında sona gelindi. Bu kez 131 vekilin üzerinde sayı hedeflenen partide, Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık için 9 kriteri konuşuluyor.

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, “CHP listesi ne kadar değişecek” başlıklı yazısında, CHP’de kulis bilgilerini aktarırken, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayrı kampanya yürüteceklerini, ancak bazı mitinglere birlikte katılacaklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun bu mitinglerde, ağırlıklı olarak vaatlerini aktaracağını belirten Çevikcan, şunları yazdı:

‘KILIÇDAROĞLU İŞİ SIKI TUTUYOR

“CHP’de aday listelerinde kimlerin olacağı, kimlerin kalıp, kimlerin değişeceği merakla bekleniyor.

Kılıçdaroğlu işi sıkı tutuyor. CHP lideri, bir yandan yeni başvurular konusunda, genel başkan yardımcılarından oluşan ve aynı zamanda FETÖ taraması da yapan 5 kişilik komisyonun raporlarını inceliyor, diğer yandan mevcut vekillerden listeye kimlerin gireceği üzerinde çalışıyor.

Milletvekili adayları arasına FETÖ’den bir sızma olmaması için alarm verilmiş durumda.

LİDERİN 9 KRİTERİ

CHP liderinin dikkate aldığı kriterler şöyle sıralanıyor:

- Meclis’te geçen dönem gösterilen performans.

- Verilen görevleri yerine getirip getirmediği.

- Teşkilatla ilişki.

- Meclis’teki görevli olduğu komisyonun toplantılarına katılım.

- Partideki toplantılara katılım ve verilen görevleri yerine getirme.

- Sahadan gelen raporlar.

- Sabahlara kadar süren, sert muhalefet gerektiren oturumlardaki etkinlik ve Kılıçdaroğlu’nun bu oturumlarda, gece 02-03.00’te yaptırdığı ani yoklamalarda vekilin Genel Kurul’da bulunup bulunmadığına ilişkin tutulan liste.

- Referandumda sahada gösterdiği yararlılık.

- Parti disiplinine uyum ve yaptığı açıklamalar.