Deniz Baykal hakkında yeni gelişme

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan CHP'li Deniz Baykal, 16 Mayıs tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Sayın Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir.

Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır.

İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir.

Sayın Baykal’ın genel sağlık durumu iyidir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.